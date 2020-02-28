Новый камерный оркестр ЗКР даст первый концерт в Петербургской филармонии

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11 марта на сцене Большого зала Петербургской филармонии состоится первый концерт Нового камерного оркестра Заслуженного коллектива России (ЗКР). В программе произведения Чайковского, Такемицу, Бриттена, Шостаковича и Малера.
Как сообщает сайт Петербургской филармонии, все артисты Нового камерного оркестра ЗКР выступают в составе Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии, их объединяют не только творческие, но и дружеские связи, которые установились еще в студенческие годы, проведенные в Петербургской консерватории, во время совместного музицирования в камерных ансамблях и оркестрах.
Идейный вдохновитель и дирижер нового оркестра Ярослав Забояркин — также артист ЗКР, победитель и лауреат скрипичных и дирижерских международных конкурсов. С 2017 года, уже после окончания консерватории, Ярослав Забояркин продолжил совершенствоваться в летней академии Ярви в Эстонии под руководством Неэме и Пааво Ярви, а также Леонида Грина. В 2019 году Пааво Ярви – главный дирижер токийского Симфонического оркестра NHK, цюрихского Оркестра Тонхалле и Немецкой камерной филармонии Бремена – пригласил Ярослава ассистировать ему на гастролях Эстонского фестивального оркестра в Японии.
«Рождение нового коллектива — Нового камерного оркестра Заслуженного коллектива России — стало возможно благодаря поддержке моей инициативы Юрием Хатуевичем Темиркановым, — рассказывает Ярослав Забояркин, — Я очень ценю профессиональное доверие маэстро, который неоднократно проявлял его, участвуя в моей судьбе».
В 2019 году Ярослав Забояркин стал первым в новейшей истории артистом ЗКР, которому было доверено встать за пульт этого оркестра. «Знаком высочайшего доверия я также считаю то, что Юрий Хатуевич включил меня в абонемент “Дебюты молодых дирижеров”, возобновленный в концертном сезоне 2018–2019. Десятилетия назад Юрий Хатуевич сам дебютировал в этом абонементе на сцене Большого зала. Особую благодарность я испытываю также за то, что он доверил мне подготовку Заслуженного коллектива к гастрольному туру в Европу осенью 2019 года».
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