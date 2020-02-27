Фильм Даниила Зинченко «Тиннитус» покажут в «Гараже»

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7 и 8 марта в Лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдут показы фильма Даниила Зинченко «Тиннитус».
В этом году картина участвовала во внеконкурсной программе Роттердамского кинофестиваля, а год назад открывала фестиваль MIEFF в Москве.
7 марта фильм представит сам режиссер. После показа пройдет дискуссия с участием Даниила Зинченко и куратора Дмитрия Фролова.
Как сообщает сайт музея «Гараж», «Тиннитус» — первый фильм про музыку как инструмент изучения смерти. Триггером сюжета фильма «Тиннитус» служит беседа композитора Евгения Вороновского и исследователя музыки Дмитрия Васильева, в которой они говорят о музыкантах 1990-х и 2000-х, работавших с темой смерти.
Зинченко мизансценирует смерть в различных ее проявлениях, от вдохновлявшейся смертью русской литературной метафизики (легендарный «южинский кружок») до радикальных художественных опытов столкновения со смертью и кладбищенской романтики, вписанной в классический русский пейзаж. На фоне этого один из персонажей фильма погибает при весьма неоднозначных обстоятельствах. Реальная смерть материализуется из разговоров о ней, и фильм начинает меняться, обрастая новыми персонажами, историями и смыслами.
Даниил Зинченко (р. 1984) окончил Московскую школу фотографии и мультимедиа имени А. Родченко (мастерская Кирилла Преображенского). Дебютировал в кино в качестве актера в фильмах Евгения Юфита «Деревянная комната» (1995) и «Серебряные головы» (1998). В 2018 году был одним из экспонентов Павильона России на 16-й Архитектурной биеннале в Венеции. Участник Московского международного кинофестиваля (2012, 2014), 66-го Берлинского кинофестиваля (2016), Фестиваля кино Восточной Европы goEast (2017). Победитель фестиваля «Дух огня» в номинации «Короткий метр» (2019).
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