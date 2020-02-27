Музыканты потребовали расследовать пытки в деле «Сети»

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26 февраля Дельфин, Kira Lao, «Каста», IC3PEAK, Anacondaz, «Порнофильмы», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Хадн дадн» и другие российские музыканты выступили с заявлением, в котором потребовали пересмотреть приговор по делу «Сети» и расследовать информацию о пытках его фигурантов.

Заявление, опубликованное изданием «Афиша Daily», подписали 150 человек, сбор подписей продожается.

«Музыкантов в России часто обвиняли в аполитичности, в неготовности к прямому высказыванию. Так было раньше, так не должно быть сейчас», — говорится в заявлении, которое заканчивается словами: «Приговор, к которому слишком много вопросов, нужно пересмотреть. А информация о пытках должна быть тщательнейшим образом расследована».

10 февраля в Пензенском областном суде был оглашен приговор по делу «террористического сообщества "Сеть"». Семерых человек по этому делу осудили на сроки от 6 до 18 лет колонии, они заявляли о пытках, применявшихся к ним на следствии.

Приговор вызвал большой общественный резонанс, в поддержку осужденных, в частности, выступили ученые, кинематографисты, владельцы независимых книжных магазинов, театральные деятели, представители художественного сообщества России. Более ста писателей, журналистов и других деятелей культуры и общественных деятелей обратились к российским политзаключенным с письмом солидарности.















































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