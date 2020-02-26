Вышло полное издание трактата Кандинского «О духовном в искусстве»

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Московское издательство «Буксмарт» выпустило полное критическое издание важнейшего теоретического текста Василия Кандинского «О духовном в искусстве».
Редактор издания — Надежда Подземская (Национальный центр научных исследований Франции/Centre national de la recherche scientifique, Институт современных текстов и рукописей в Париже/Institut des textes et manuscrits modernes, ITEM, CNRS/ENS).
Впервые вместе публикуются все редакции трактата на русском и немецком языках. В обширном приложении напечатаны тексты художника о науке об искусстве, созданные в 1914–1921 годах, являющиеся важным, но до сих пор отсутствовавшим звеном между мюнхенским периодом его творчества и периодом Баухауза. Многие из этих текстов публикуются впервые.
Отдельные главы посвящены истории написания, публикации и переводов трактата. Подробно рассматривается процесс создания ксилографий, схематических Таблиц и Иллюстративного приложения. В книге воспроизводятся эскизы Кандинского, документальные фотографии, рукописи и печатные издания сочинений художника.
Публикация основывается на редких архивных материалах, снабжена большим текстологическим аппаратом и подробными комментариями, где систематически реконструируется диалог Кандинского с художественной традицией — Делакруа, Синьяком, Беклином, Леонардо да Винчи.
Двухтомник «О духовном в искусстве» будет представлен 28 февраля на презентации книг издательства «Буксмарт» в Российской академии художеств
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