Умер Сергей Доренский

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Сегодня, 26 февраля, в Москве в возрасте 88 лет умер пианист, профессор Московской консерватории Сергей Доренский.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Московской консерватории Александра Соколова.
Сергей Леонидович Доренский родился в 1931 году в Москве, в 1955 году окончил Московскую консерваторию (класс Григория Гинзбурга), в 1957 году — аспирантуру консерватории.
В том же году Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории, с 1981 года носил ученое звание профессора, в 1978 году был избран деканом фортепианного факультета и проработал в этой должности почти двадцать лет. В 1994–1997 годах и с 2007 года заведовал кафедрой специального фортепиано.
Среди учеников Сергея Доренского пианисты Николай Луганский, Денис Мацуев, Вадим Руденко, Павел Нерсесьян, Станислав Бунин, Ольга Керн, Андрей Писарев, Владимир Румянцев, Екатерина Мечетина, Филипп Копачевский, Николай Кузнецов, Максим Кинасов.
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