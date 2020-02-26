«Выставка вещей» откроется в московской хрущевке

© «Выставка вещей №2»

С 28 февраля по 7 марта квартира в типовой кирпичной пятиэтажке на востоке Москвы будет проходить «Выставка вещей» — независимый художественно-исследовательский проект, обращенный к жилым пространствам в «момент перехода» и работающий с документами и артефактами, найденными в них.

Авторы идеи и кураторы выставки — Лиза Спиваковская и Михаил Колчин — уверены, что любой дом может стать поводом для творческой рефлексии: будь то бабушкина квартира в преддверии ремонта, заброшенная дача или апартаменты, снятые в отпуске на сайте Аirbnb.

Впервые «Выставка вещей» прошла в Казани весной 2019 года. Пространством «Выставки вещей №2» станет квартира на 4-й Гражданской улице, где выросли два поколения одной семьи (в 1970-е — 2000-е годы). В основу экспозиции легли предметы, оставленные здесь при нескольких переездах — железная дорога, конструкторы из ГДР, лыжные ботинки, санки, ноты. Одна из комнат «Выставки вещей №2» посвящена мальчишескому миру позднего СССР. Вторая комната — про девчачье детство в постсоветскую эпоху. Там куклы Барби и их наряды, тетради-анкеты, школьные сочинения на английском языке, плеер, коробка кассет, горка песка, привезенная на память с какого-то теплого моря.

Чтобы поговорить о детстве, доме и взрослении авторы пригласили к участию в проекте семь художниц, которые родились в разных городах и странах в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Это Наташа Базова, Ваня Боуден, Алина Журина, Катя Канке-Заиканова, Настя Кузьмина, Катерина Мотылёва и Вика Сорокина.

В программе «Выставки вещей №2» три встречи:

29 февраля в 18:00 — Дискуссия «Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше»: поп-культура 1990-х глазами современных тридцатилетних.

Модератор — литературный критик и сценарист Полина Рыжова.

2 марта в 20:00 — Девичьи слезы. Презентация документального проекта «Раскраска».

Свой проект представят критик, продюсер Саша Воробьева и дизайнер, иллюстратор Маша Панихина.

7 марта в 18:00 — Между публичным и интимным: «Выставка вещей» как театр in situ

Встреча с театральным исследователем Еленой Гордиенко.

Вход на выставку свободный, вход на встречи — по предварительной регистрации.







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