Петр Главатских выступит в «Зарядье» с новой программой

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14 марта в московском концертном зале «Зарядье» пройдет сольный концерт музыканта-мультиинструменталиста Петра Главатских, на котором он представит новую программу «RATIO».
Как сообщает сайт «Зарядья», программа объединит «две, казалось бы, абсолютно непересекающиеся линии музыкального мышления: мелодия и ритм, "гармония" и "алгебра"».
В первом отделении, «Гармония», состоятся премьеры сочинений молодых российских композиторов. Это «Ностальгия» Даниила Посаженникова на стихи Андрея Вознесенского для вокального ансамбля и ударных и «Клятва» и «Мамур» Алексея Сюмака на стихи Эзры Паунда для вокального ансамбля и маримбы.
Также в программе произведения для маримбы Кейко Абэ, Небойши Йована Живковича и Григория Смирнова.
Во втором отделении, «Алгебра», прозвучат сочинения Яниса Ксенакиса,
В концерте принимет участие ансамбль «Практика» под управлением Ольги Власовой.
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