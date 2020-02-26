Петр Главатских выступит в «Зарядье» с новой программой

14 марта в московском концертном зале «Зарядье» пройдет сольный концерт музыканта-мультиинструменталиста Петра Главатских, на котором он представит новую программу «RATIO».

Как сообщает сайт «Зарядья», программа объединит «две, казалось бы, абсолютно непересекающиеся линии музыкального мышления: мелодия и ритм, "гармония" и "алгебра"».

В первом отделении, «Гармония», состоятся премьеры сочинений молодых российских композиторов. Это «Ностальгия» Даниила Посаженникова на стихи Андрея Вознесенского для вокального ансамбля и ударных и «Клятва» и «Мамур» Алексея Сюмака на стихи Эзры Паунда для вокального ансамбля и маримбы.

Также в программе произведения для маримбы Кейко Абэ, Небойши Йована Живковича и Григория Смирнова.

Во втором отделении, «Алгебра», прозвучат сочинения Яниса Ксенакиса,

В концерте принимет участие ансамбль «Практика» под управлением Ольги Власовой.







































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