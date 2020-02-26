Студенты из разных стран покажут спектакли на фестивале «Твой шанс»

Сцена из спектакля «Погибшие в житейском поле» по произведениям Даниила Хармса Театральной академии Гамбурга и Театра Талия © «Твой шанс»

С 13 по 27 апреля в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» пройдет XVI Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс». В этом году в его афишу отобраны 15 спектаклей ведущих театральных вузов России, Германии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Как сообщают организаторы фестиваля «Твой шанс», в его московскую программу вошли постановки шести театральных вузов Москвы — Школы-студии МХАТ («Оттепель» выпускного курса В.А. Рыжакова), ГИТИСа («Чудо святого Антония» актерско-режиссерской мастерской Л.Е. Хейфеца), Высшей школы сценических искусств («В тени Бродского» третьего курса К.А. Райкина), Театрального института имени Б.В. Щукина («Процесс» мастерской В.В. Иванова), Театрального училища имени М.С. Щепкина («Русский крест» третьего курса В.Н. Драгунова) и ВГИКа («Двенадцать стульев» курса А.Я. Михайлова).

В региональной афише «Твоего шанса» мастерские ведущих театральных школ Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и Саратова. Российский государственный институт сценических искусств (Петербург) представит спектакль «Наш класс» студентов мастерской В.М. Фильштинского, Ярославский государственный театральный институт — спектакль «Старшая сестра» курса Т.Н. Куценко, Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева — спектакль «Добрый человек из Сычуани» студентов Е.Н. Османовой, Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова «Два джентльмена из Вероны» курса И.М. Баголея.

Европейская программа фестиваля «Твой шанс» представит спектакль Театральной академии Гамбурга и Театра Талия «Погибшие в житейском поле» по произведениям Даниила Хармса, спектакль «Эквус» студентов Национального университета театра и кино имени И.Л. Караджале (Бухарест), спектакль «Лир» студентов Университета Капошвара в постановке Бенце Моцара, спектакли Национальной академии театра и кино имени Крыстё Сарафова (София) «Нечистый» по пьесе Нины Садур «Панночка» Мастерской Пламена Маркова и «Леди Макбет Мценского уезда» курса Пенко Господинова по повести Николая Лескова.

Кроме того, на фестивале «Твой шанс» продолжится новый проект «Абитуриент», благодаря которому в 2019 году абитуриенты Москвы и России получили возможность пройти репетицию показа в самые престижные театральные вузы Москвы, а в Боярских палатах СТД РФ откроется выставка молодых театральных художников имени Олега Шейнциса, подать заявку на участие в которой до 31 марта могут студенты и недавние выпускники факультетов сценографии, художественных факультетов колледжей, училищ и школ дизайна.

27 апреля на церемонии закрытия фестиваля «Твоего шанса — 2020» будет объявлен его лучший спектакль, который станет обладателем Гран-при и получит возможность в течение всего сезона идти на сцене Театрального центра СТД РФ «На страстном», а также лучший молодой художник — ему будет вручен приз в размере $1000 на дальнейшие творческие проекты.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России, Департамента культуры Москвы и Союза театральных деятелей Российской Федерации







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