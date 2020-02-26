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Чтения памяти Григория Дашевского пройдут в ИМЛИ

News_detailed_picture© Ольга Левинская

28 февраля в Каминном зале Института мировой литературы Российской академии наук (ИМЛИ РАН) в Москве состоятся Чтения памяти поэта и переводчика Григория Дашевского (1964-2013).

Чтения посвящены интерпретации древнегреческих и латинских текстов, программа опубликована в фейсбуке отдела античной литературы ИМЛИ РАН:

Утреннее заседание (11:00 — 14:00)

  • Вадим Полонский, Борис Никольский — Вступительное слово
  • Ольга Ахунова (Левинская) — Пиндар, Пиф. 2, 72: трудности комментария
  • Сергей Степанцов — Еще раз о белых френах у Пиндара (Pyth. 4.109)
  • Николай Гринцер — «Корабль-государство»: истоки политизации образа
  • Борис Никольский — Указ и проклятие Эдипа (Софокл "Царь-Эдип", 224–251)

Дневное заседание (15:30 — 18:30)

  • Игорь Макаров — К интерпретации надписи на остраконе из Северо-Западного Крыма (SEG 63, 570)
  • Борис Каячев — Rura, ualete iterum: нарративная ситуация в поэме Dirae
  • Алексей Муравьев — Relatio Bacuri: терминология «картлийского логоса» между Пс.-Геласием и Руфином Аквилейским
  • Елизавета Матерова — Образ лягушки/жабы в Комментарии на Апокалипсис Тихония Африканского (Откр. 16.13-14)
  • Татьяна Александрова — Экфрасис как форма условности у поэтов VI в. (Христодор Коптийский, Иоанн Газский, Павел Силенциарий)











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