Бьорк едет в Россию

Выступление Бьорк с оркестром на сцене Концертного зала имени Уолта Диснея. Лос-Анджелес, 30 мая 2018 года © Santiago Felipe / LA Weekly

2 июля исландская певица Бьорк выступит в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.

На сцене Crocus City Hall Бьорк представит новую программу «Björk Orchestral» — лучшие хиты за почти 30-летнюю карьеру в сопровождении оркестра, сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».

«Постоянно экспериментируя со своим звучанием, Бьорк не первый раз обращается к услугам симфонического оркестра, — отмечают они. — Так, два года назад билеты на ее шоу "Björk With Orchestra" в лос-анджелесском Концертном зале имени Уолта Диснея были проданы за считанные часы, а сам концерт получил самую восторженную прессу. В Москве она выступит с симфоническим оркестром “Русская филармония” – слушатели услышат новую программу самыми первыми».

Из России Бьорк отправится в Финляндию и Германию, затем даст два концерта в Париже, а в конце июля выступит с программой «Björk Orchestral» на фестивале Bluedot Festival в Великобритании.



























































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