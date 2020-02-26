Бьорк едет в Россию

Проза десятых: между Сорокиным и Степановой
Послесловие Марка Липовецкого к «Супер-НОСу» в Нью-Йорке26 февраля 2020473
2 июля исландская певица Бьорк выступит в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.
На сцене Crocus City Hall Бьорк представит новую программу «Björk Orchestral» — лучшие хиты за почти 30-летнюю карьеру в сопровождении оркестра, сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».
«Постоянно экспериментируя со своим звучанием, Бьорк не первый раз обращается к услугам симфонического оркестра, — отмечают они. — Так, два года назад билеты на ее шоу "Björk With Orchestra" в лос-анджелесском Концертном зале имени Уолта Диснея были проданы за считанные часы, а сам концерт получил самую восторженную прессу. В Москве она выступит с симфоническим оркестром “Русская филармония” – слушатели услышат новую программу самыми первыми».
Из России Бьорк отправится в Финляндию и Германию, затем даст два концерта в Париже, а в конце июля выступит с программой «Björk Orchestral» на фестивале Bluedot Festival в Великобритании.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:08В Москве пройдет выставка архитектурной фотографии
14:51Вышло полное издание трактата Кандинского «О духовном в искусстве»
13:20«Выставка вещей» откроется в московской хрущевке
11:59Петр Главатских выступит в «Зарядье» с новой программой
Вчера
18:21Объявлены сроки завершения реконструкции Московского дворца молодежи
17:05Студенты из разных стран покажут спектакли на фестивале «Твой шанс»
14:36Чтения памяти Григория Дашевского пройдут в ИМЛИ
14:04Бьорк едет в РоссиюВсе новости
Послесловие Марка Липовецкого к «Супер-НОСу» в Нью-Йорке26 февраля 2020473
Что могут сделать мужчины, чтобы поддержать феминизм?26 февраля 2020340
Марат Гельман подарил Третьяковской галерее часть своей коллекции и открыл выставку в Петербурге25 февраля 20202177
«Между нами» Бегюм Эрджияс и Федора Елютина25 февраля 2020637
Жорди Саваль об Элвисе Пресли, «Капитанской дочке» и о том, как стал музыкантом25 февраля 20201877
За что сажали в позднем СССР. Часть II25 февраля 20201081
«Случайность» «театра post» в галерее Anna Nova21 февраля 20201748
За что сажали в позднем СССР. Часть I21 февраля 20204135
Безладовый бас и сардонический юмор: как участник On-The-Go и «Интуриста» запел от лица мужчины средних лет21 февраля 20201939
Анастасия Семенович о том, что такое идеология в 2020 году20 февраля 20202883
Послушав альбом «Это пройдет», Ян Шенкман пришел к выводу, что панк-группа «Порнофильмы» заняла место «ДДТ»20 февраля 20204368
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 20203320