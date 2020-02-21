В Москве начались представления программы «Маска плюс»

Сцена из спектакля «Ревизор» © Театр «Суббота»

24 февраля показом спектакля «Ревизор» петербургского театра «Суббота» на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда в Москве открылась «Маска плюс» — внеконкурсная программа российского национального театрального фестиваля и премии «Золотая маска».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Золотой маски», показы программы «Маска плюс», в афише которой собраны спектакли, не попавшие в основной конкурс, но дошедшие до финала, продлятся до 12 марта.

Расписание программы опубликовано на сайте «Золотой маски». В нем 15 показов 12 постановок театров из Москвы, Петербурга, Твери, Красноярска, Перми, Омска, а также из Буинска и села Большая Атня в Республике Татарстан.

Особенностью программы 2020 года кураторы считают заметный репертуарный поворот — всё чаще большая театральная классика перебирается в камерные залы, а современная пьеса выходит на большую сцену, классические произведения становятся актуальными высказываниями о современности, а пьесы на актуальные темы звучат уже как классические тексты.

Петербургские театры представят четыре спектакля: помимо «Ревизора» театра «Суббота» в постановке Андрея Сидельникова это «Чайка» Камерного театра Малыщицкого (реж. Петр Шерешевский), «Утиная охота» театра «Мастерская» (реж. Григорий Козлов) и «Top Girls» Социально-Художественного театра (реж. Галина Жданова).

Также в программе спектакли «Тверь-Тверь» Тверского ТЮЗа (реж. Елизавета Бондарь), «Мама, мне оторвало руку» Красноярского ТЮЗа в постановке Никиты Бетехтина по пьесе Маши Конторович, «Летели качели» Камерного театра «Новая драма» из Перми (реж. Марина Оленева). Омский «Пятый театр» представит спектакль «Человек из Подольска» в постановке Никита Гриншпуна по пьесе Дмитрия Данилова.

Одна из тем программы посвящена развитию театрального дела в сверхмалых городах. Впервые в «Маске плюс» появились спектакли «Папоротник» из города Буинска и «Фронтовичка» из села Большая Атня в Татарстане, создающие прецедент для размышлений о художественной и организационной модели театра в малых городах и поселках с населением в десятки тысяч человек.

Программа «Маска плюс» проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры правительства Москвы







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