Политех закрывает экспозицию на ВДНХ

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Интерактивная экспозиция «Россия делает сама», временная выставка «Руссо-Балт. Первый. Легендарный» и лаборатории в павильоне Политехнического музея на ВДНХ будут работать до 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Политехнического музея.

«Главное здание Политехнического музея на Новой площади откроется 12 декабря 2020 года, — отметили в пресс-службе, — однако Политех планирует и в дальнейшем развивать сотрудничество с ВДНХ в части внешних проектов. В настоящее время обсуждается проект создания нового выставочного пространства в одном из павильонов экспозиционного комплекса».

Выставка «Россия делает сама», посвященная отечественным ученым и их изобретениям, открылась в павильоне №26 («Транспорт») весной 2014 года, с тех пор ее посетили около миллиона человек, было проведено 3940 экскурсий и 2867 занятий в лабораториях.

Также в павильоне было проведено еще десять тематических выставок, в том числе проект «Сикорский: крылья будущего», в 2015 году получивший диплом архитектурного конкурса «Золотое сечение».

Сейчас одно из пространств павильона занимает временная выставка «Руссо-Балт. Первый. Легендарный», где представлен единственный сохранившийся в мире дореволюционный автомобиль «Руссо-Балт» модели К12-20 1911 года выпуска из коллекции Политеха.

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира — был основан в 1872 году, в 1877–1907 годах был построен комплекс зданий, в котором музей располагался до января 2013 года, когда его закрыли на реконструкцию.

Реконструкция началась в январе 2015 года. Она ведется по проекту японского архитектора Дзюньи Исигами, который победил на международном конкурсе в 2011 году. В результате реконструкции площадь музея увеличится с 32 до 48 тысяч кв.м, северный и южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами.

На сегодняшний день завершена рестраврация всех фасадов здания, открыт амфитеатр перед северным фасадом, а также проход от амфитеатра к метро.











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