В России изданы записи всех сонат Бетховена на исторических фортепиано

3 марта в конференц-зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится презентация коллекционного юбилейного издания Полного собрания фортепианных сонат Бетховена, записанных на исторических инструментах.

Комплект «Бетховен, Все фортепианные сонаты», выпущенный к 250-летию композитора, включает девять компакт-дисков, на которых записаны 32 венские сонаты и 7 юношеских сонат и сонатин.

Автор идеи проекта и исполнитель — Алексей Любимов. Вместе с ним в записи участвовали его ученики и коллеги, лауреаты международных конкурсов Юрий Мартынов, Алексей Зуев, Александра Коренева, Ольга Мартынова, Елизавета Миллер и Ольга Пащенко.

Как сообщает пресс-служба Московской консерватории, в издании впервые в России собраны записи всех сонат Бетховена, которые были сделаны на копиях венских фортепиано бетховенского времени. При реализации проекта были использованы инструменты, построенные известным американским мастером Полом Макналти.

«Выбор исполнителями конкретного инструмента соответствует периоду создания того или иного сочинения, его стилистике и характеру пианистических требований, — отмечают в пресс-службе. — Из-за невозможности собрать для записи все инструменты в одном месте, проект пришлось записывать по месту нахождения необходимых фортепиано — в Москве, Брно и Варшаве».

Проект реализован при содействии компании BP, а также Филармонии города Брно и Института имени Фредерика Шопена в Варшаве















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