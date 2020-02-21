Выставка «Тату» пройдет в ГМИИ

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3 марта в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) откроется выставка «Тату», посвященная искусству татуировки.
Выставка организована ГМИИ совместно с Музеем на набережной Бранли имени Жака Ширака (Париж) при участии Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера), Государственного исторического музея, Российской государственной библиотеки, студия Вима Дельвуа, художника Фабио Виале и частных коллекционеров.
Ранее проект с успехом был представлен в разных музеях мира (Музей на набережной Бранли имени Жака Ширака, Королевский музей Онтарио, Филдовский музей естественной истории, Музей естественной истории Лос-Анджелеса, Музей изящных искусств Гаосюна). Московский показ будет дополнен предметами декоративно-прикладного и изобразительного искусства из российских музеев и частных коллекций.
В экспозицию войдут около двухсот произведений — живопись, графика, фотография, скульптура, предметы традиционного и декоративно-прикладного искусства, архивные и этнографические материалы.
Выставка расскажет об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Работы активных сегодня тату-мастеров будут показаны на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях — слепках с частей тела реальных людей.
Среди художников, выполнивших проекты татуировок, ведущие современные мастера со всего мира: Филип Лю, Хенк Шиффмахер, Джек Руди, Гай Атчисон, Алекс Бинни, Доктор Лакра, Тин-Тин, Пол Бут, Хориёси III, Лео Сулуэта.
Выставка «Тату» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продлится до 31 мая.
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