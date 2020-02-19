Открыт прием заявок на исследовательские гранты «Гаража»

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До 17 марта Музей современного искусства «Гараж» принимат заявки от исследователей со всего мира, пишущих о русском искусстве, на участие в грантовой программе «Архивное лето», которая пройдет с 1 июня по 1 сентября 2020 года.
Как сообщает сайт музея «Гараж», в этом году программа посвящена временным, эстетическим и социальным границам российского современного искусства.
Шесть участников, чьи заявки будут отобраны сотрудниками музея «Гараж» по итогам открытого конкурса, получат грант, покрывающий расходы на проезд и проживание в Москве, и возможность в течение месяца работать с материалами архива музея.
Научные интересы, отраженные в заявке участников, должны соответствовать тематике конкурса — «Временные, эстетические и социальные границы российского современного искусства». Заявителям предлагается не отразить тему буквально, а проанализировать критерии отбора художников, событий и институций для архивирования и описания.
Заявки на программу «Архивное лето» принимаются по адресу archivesummer@garagemca.org. Каждая заявка должна включать в свбя резюме заявителя, список его публикаций, рекомендательное письмо и мотивационное письмо с кратким описанием проекта исследования.
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