Пермская опера объявила планы на ближайшие два сезона

В сезонах 2020/2021 и 2021/2022 в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоятся премьеры оперных спектаклей в постановке режиссеров Василия Бархатова, Константина Богомолова, Марата Гацалова, Максима Диденко и Евгении Сафоновой.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Репертуар Пермской оперы пополнится произведениями из золотого фонда репертуара XIX и ХХ веков — от "Кармен" Жоржа Бизе до "Иоланты" Петра Ильича Чайковского, от "Фауста" Шарля Гуно до "Лулу" Альбана Берга. Это сочетание хрестоматийных названий и новых театральных горизонтов формирует художественную идентичность Пермской оперы», — отметили в пресс-службе.

На декабрь 2020 года назначена премьера оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в постановке Филиппа Григорьяна. Музыкальный руководитель спектакля — главный дирижер Пермсокой оперы Артем Абашев.

В марте 2021 года театр представит премьеру оперы Бизе «Кармен». Спектакль, созданный в соавторстве с дирижером Филиппом Чижевским, станет второй оперной постановкой Константина Богомолова — первую, «Триумф Времени и Бесчувствия» Генделя, режиссер выпустил в 2018 году на Малой сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

«Для меня предложение из Перми — большая честь и ответственность, — говорит Константин Богомолов. — Я счастлив, что буду работать с прекрасной молодой менеджерской командой и с дирижером, с которым мы делали "Триумф Времени и Бесчувствия" Георга Фридриха Генделя. После этой первой работы я мечтал снова вернуться в оперу — на большую сцену. Впереди невероятное путешествие».

Оперный сезон 2020/2021 завершит премьера «Иоланты» Чайковского в постановке Марата Гацалова.

В конце 2021 года на сцене Пермской оперы пройдет премьера «Саломеи» Рихарда Штрауса в постановке режиссера Евгении Сафоновой, для которой этот спектакль станет первым опытом работы в музыкальном театре.

Весной 2022 года выйдет «Фауст» Гуно в постановке Василия Бархатова, не работавшего на отечественной оперной сцене с 2014 года. Завершится сезон 2021/2022 премьерой оперы «Лулу» Берга в постановке Максима Диденко.











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