Пермская опера объявила планы на ближайшие два сезона

Маскулинность для чайников: современное отцовство
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 2020689
В сезонах 2020/2021 и 2021/2022 в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоятся премьеры оперных спектаклей в постановке режиссеров Василия Бархатова, Константина Богомолова, Марата Гацалова, Максима Диденко и Евгении Сафоновой.
Об этом сообщает пресс-служба театра.
«Репертуар Пермской оперы пополнится произведениями из золотого фонда репертуара XIX и ХХ веков — от "Кармен" Жоржа Бизе до "Иоланты" Петра Ильича Чайковского, от "Фауста" Шарля Гуно до "Лулу" Альбана Берга. Это сочетание хрестоматийных названий и новых театральных горизонтов формирует художественную идентичность Пермской оперы», — отметили в пресс-службе.
На декабрь 2020 года назначена премьера оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в постановке Филиппа Григорьяна. Музыкальный руководитель спектакля — главный дирижер Пермсокой оперы Артем Абашев.
В марте 2021 года театр представит премьеру оперы Бизе «Кармен». Спектакль, созданный в соавторстве с дирижером Филиппом Чижевским, станет второй оперной постановкой Константина Богомолова — первую, «Триумф Времени и Бесчувствия» Генделя, режиссер выпустил в 2018 году на Малой сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
«Для меня предложение из Перми — большая честь и ответственность, — говорит Константин Богомолов. — Я счастлив, что буду работать с прекрасной молодой менеджерской командой и с дирижером, с которым мы делали "Триумф Времени и Бесчувствия" Георга Фридриха Генделя. После этой первой работы я мечтал снова вернуться в оперу — на большую сцену. Впереди невероятное путешествие».
Оперный сезон 2020/2021 завершит премьера «Иоланты» Чайковского в постановке Марата Гацалова.
В конце 2021 года на сцене Пермской оперы пройдет премьера «Саломеи» Рихарда Штрауса в постановке режиссера Евгении Сафоновой, для которой этот спектакль станет первым опытом работы в музыкальном театре.
Весной 2022 года выйдет «Фауст» Гуно в постановке Василия Бархатова, не работавшего на отечественной оперной сцене с 2014 года. Завершится сезон 2021/2022 премьерой оперы «Лулу» Берга в постановке Максима Диденко.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:00Центр Вознесенского запускает издательскую программу
17:03Интеллектуальный рейв-фестиваль пройдет в Москве
14:59Видеопроект «Искусства кино» расскажет о постсоветском кинематографе
13:27Хильдур Гуднадоттир исполнит на «Винзаводе» саундтрек к «Чернобылю»
12:28Открыт прием заявок на исследовательские гранты «Гаража»
11:52Пермская опера объявила планы на ближайшие два сезона
18 февраля 2020
18:10В ТГУ откроется выставка Евгения Стрелкова
16:55Сочинение Тарнопольского к 250-летию Бетховена исполнят в России и Германии
16:06Госдума поддержала отмену штрафов за использование нацистской символикиВсе новости
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 2020689
Эвелин Гленни и трио HLK в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии18 февраля 2020912
Новые альбомы «Хадн дадн», «Маши и медведей», Гречки, «Порнофильмов» и еще девять примечательных отечественных релизов18 февраля 20201349
«Садко» Чернякова в Большом17 февраля 20202731
Фильм Герайнта Риса о Павле Отдельнове: премьера на COLTA.RU17 февраля 20201224
Что смотреть на фестивале Dance Open — 202017 февраля 20201167
Лидер «Вежливого отказа» — о новых песнях и выступлении на фестивале Владимира Мартынова в «Доме»14 февраля 20202251
Петербургская инди-группа мешает стили, записывает концептуальные альбомы и придумывает новые жанры клипов13 февраля 20202375
Федоричев, Клюшников, Динкевич, Братков, Тер-Оганьян и Буренков спорят о художниках-бунтарях13 февраля 20203026
Эссе Андрея Таврова12 февраля 20202957
Автор либретто Светлана Алексиевич осталась довольна результатом, а публика — не очень12 февраля 20202697
Басист «Вежливого отказа» Дмитрий Шумилов и экс-главред «Коммерсанта» Сергей Яковлев организовали группу, чтобы играть «хип-хоп для взрослых»12 февраля 20203409