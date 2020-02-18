В ТГУ откроется выставка Евгения Стрелкова

© Евгений Стрелков

27 февраля в арт-пространстве Института искусств и культуры Томского государственного университета, галерее «В главном» на третьем этаже главного здания ТГУ начнет работу выставка «Гибриды» нижегородского художника Евгения Стрелкова.

Выставка посвящена гибридам: болезненным и пугающим, изумляющим и обнадеживающим. Иногда графические гибриды художника Евгения Стрелкова — знаки, отмечающие наступление эпохи нейрокомпьютерных симбиотов и генетических химер. А иногда — следы неразумного соединения разных сущностей, как в проекте, посвящённым превращению реки Волги в цепь озер («Сирены: Каскад»).

Выведенные (или найденные) художником гибриды — повод для размышления о внедрении нового в традицию, будь то психологические опыты эпохи просвещения («Эпициклы...») нынешние практики нейрогенетики («Мушиный квартет», «Аудиобинокуляр») или ожидания возникновения новой биоты («CyberNeuruFauna»).

Выставка «Гибриды» в галерее «В главном» продлится до 3 апреля. Вход на выставку бесплатный.

Евгений Стрелков (р. 1963) — художник, дизайнер, режиссер анимации, музейный проектировщик, поэт, эссеист. Выпускник радиофизического факультета, популяризатор науки, куратор выставок на темы истории медиа и волжского краеведения, главный редактор литературно-художественного альманаха «Дирижабль».











































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