Сочинение Тарнопольского к 250-летию Бетховена исполнят в России и Германии

Владимир Тарнопольский © Д. Рылов / Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

25 февраля в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве состоится российская премьера оркестровой пьесы Владимира Тарнопольского «Be@thoven-Invocation». Затем 22 марта ее повторно исполнят на Бетховенском фестивале в Бонне, по заказу которого она была написана в 2017-м году.

В программу концерта в Зале Чайковского также вошли Четвертый концерт Бетховена и Шестая симфония Чайковского, которые прозвучат в исполении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валентина Урюпина, солист — Ларс Фогт (фортепиано, Германия).

«Be@thoven-Invocation» стала частью пятилетнего международного проекта из пяти оммажей Бетховену, в котором также приняли участие композиторы Сальваторе Шаррино, Бернхард Ланг, Юг Дюфур и Энно Поппе. С 2015 по 2019 год фестиваль ежегодно представлял их сочинения, посвященные тому или иному прозведению Бетховена. На юбилейной фестивальной неделе в 2020 году цикл оммажей прозвучит целиком.

Сочинение Тарнопольского посвящено Четвертому фортепианному концерту Бетховена. Художественный руководитель Бетховенского фестиваля Нике Вагнер в недавнем интервью назвала его сочинение «своим фаворитом в проекте».

«Я пытался представить себе звуковой мир позднего Бетховена, — говорит Владимир Тарнопольский. — Известно, что он испытывал мучительный звон в ушах, а с помощью слуховых аппаратов мог слышать в основном лишь звуки низкого регистра. Последнее его выступление как пианиста было связано именно с исполнением Четвертого концерта — одного из самых светлых бетховенских сочинений. Единственная его "тень" — это короткая вторая часть, которую часто трактуют как спуск Орфея в ад. Эта "звуковая картина" послужила своеобразным импульсом моей пьесы, которая начинается с самых низких звуков фортепиано. В своей пьесе я отталкиваюсь от музыкальных образов этой музыки и апеллирую к нашему "внутреннему слуху", к его избирательной памяти и тому ограниченному диапазону частот, который определял звуковой мир позднего Бетховена».



















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