Готовится первая московская выставка Олега Григорьева

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20 февраля в галерее «Антиквариум» откроется выставка поэта Олега Григорьева, которая впервые в Москве представит его в амплуа художника.
«Художественное наследие Олега Григорьева (1943-1992), друга и одноклассника Михаила Шемякина, участника легендарной выставки нонконформистов в ДК "Невский" (1975), знакомо немногим, и "Антиквариум" постарается восполнить этот пробел», — сообщают организаторы выставки.
На ней можно будет увидеть десятки работ Олега Григорьева из частных собраний Петербурга и Москвы, а также услышать как он читает свои стихи на домашней записи одного из друзей поэта.
Специальный раздел будет посвящен иллюстрациям к произведениям Григорьева, созданными Олегом Фронтинским, Ольгой и Александром Флоренскими, Василием Голубевым и другими петербургскими художниками.
Выставка Олега Григорьева в галерее «Антиквариум» продлится до 4 марта.
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