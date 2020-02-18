Дискуссия о первом аресте Мандельштама пройдет в Сахаровском центре

Соло доброй разбушевавшейся колдуньи на ханге
Эвелин Гленни и трио HLK в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии18 февраля 2020309
20 февраля в Сахаровском центре в Москве состоится дискуссия, посвященная обстоятельствам ареста Осипа Мандельштама в 1934 году и личной роли Иосифа Сталина в судьбе поэта.
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
В дискуссии «Поэт и власть: анатомия “чуда о Мандельштаме” 1934 года» примут участие литературовед и журналист, шеф-редактор раздела «Литература» COLTA.RU Глеб Морев и председатель Мандельштамовского общества, директор Мандельштамовского центра ВШЭ Павел Нерлер. Они предлагают разные версии одного из самых драматичных эпизодов взаимоотношений творческой интеллигенции и советской власти середины 1930-х годов.
Арестованный по доносу за антисоветские тексты и через 10 дней сосланный на Урал Мандельштам попытался покончить собой. Почти сразу по требованию из Москвы поэту проводят психиатрическую экспертизу, срочно переводят в больницу в Свердловск и в скором времени заменяют ссылку на запрет жить в столицах и некоторых крупных городах СССР.
Почему был смягчен приговор Мандельштаму? Санкционировал ли Сталин арест поэта? Был ли вождь «автором» спасшего поэта решения и что на него повлияло — письмо Бухарина или телефонный разговор с Пастернаком? Какова роль спецсообщения Сталину об аресте поэта от зампреда ОГПУ Якова Агранова? И, наконец, знал ли Сталин о стихах Мандельштама, посвященных ему («Мы живем, под собою не чуя страны...»)?
Модератор встречи — историк, заместитель председателя Совета общества «Мемориал» Никита Петров.
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