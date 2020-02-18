Объявлена концепция павильона России на Венецианской архитектурной биеннале

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Российский павильон на 17-й Международной архитектурной биеннале в Венеции, которая будет проходить с 23 мая по 29 ноября 2020 года, станет временным архитектурным бюро.
«На весь период биеннале павильон станет временным архитектурным бюро и действующей рабочей площадкой. В процессе преобразования из чисто выставочного пространства он превратится в площадку для перформанса и культурного обмена, исследующую взаимоотношения и способы соотнесения биеннале как мероприятия глобального значения с идентичностью конкретной страны и ее культурной репрезентацией», — цитирует ТАСС пресс-службу павильона.
Как сообщалось ранее, павильон России нуждается в реконструкции, которую планируется завершить к апрелю 2021 года. Для обсуждения проекта реконструкции комиссар павильона Тереза Иароччи Мавика и куратор Ипполито Пестеллини Лапарелли пригласили междисциплинарные коллективы — архитекторов, дизайнеров, ученых и общественных деятелей.
В павильоне будет также организован проект Open! - открытая площадка для взаимодействия посетителей, туристов, местных организаций и сообществ. Цель проекта — составить единое понимание о художественной среде современной России и одновременно сформировать обновленный образ павильона, говорящего на языке молодых поколений и мыслящего вне привычного цикла биеннале.
Среди участников российского павильона в 2020 году молодое архитектурное бюро KASA (Kovaleva and Sato Architects), которое создаст в павильоне временный офис и будет работать над проектом реконструкции здания в течение биеннале. Междисциплинарный коллектив Lion & Unicorn разработает приложение, которое позволит посетителям примерить на себя роль участника биеннале.
Композитор Владимир Раннев разработает звуковой образ институции при помощи интерактивной инсталляции, акустически взаимодействующей с архитектурой сооружения и окружающей его средой. С помощью электроники будет создана музыкальная партитура, позволяющая выйти за границы павильона и вобрать в себя звуки окружающей среды.
Кроме того, участниками павильона станут куратор, сооснователь и продюсер Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF) Владимир Надеин, московский художник и гейм-дизайнер Михаил Максимов и московский техно-музыкант и продюсер Павел Миляков (Buttechno).
Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале был построен по проекту архитектора Алексея Щусева в 1914 году, с тех пор свои работы там представили более 800 отечественных художников. В 1930-х годах на Венецианской биеннале были учреждены международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году — международная выставка архитектуры.
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