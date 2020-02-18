Театральные деятели России: Мы требуем свободы несправедливо осужденным!

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Более ста театральных критиков и журналистов выступили с заявлением, в котором потребовали освободить несправедливо осужденных по делу «Сети» и наказать тех, кто участвовал в пытках и подтасовках в связи с этим делом.

К обращению, опубликованному журналом «Театр», присоединились режиссеры, актеры, хореографы, театроведы, педагоги, менеджеры и другие театральные деятели. Сбор подписей продолжается на сайте журнала. COLTA.RU приводит текст обращения полностью:





Мы, театральные критики и журналисты, призываем своих коллег, а также режиссеров, актеров, драматургов, художников, менеджеров и всех деятелей театра присоединиться к нашему протесту против так называемого «Дела "Сети"».

Весь ход судебного разбирательства в отношении молодых людей, неоднократно заявлявших о пытках, фальсификациях и многочисленных нарушениях со стороны следственной группы, кажется нам чудовищным. Судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных. Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию.

Нам, людям театра, за последнее время в который раз приходится вставать на защиту своих коллег, безвинно попавших в жернова неправого суда, как герой пьесы Сухово-Кобылина «Дело», до сих пор не теряющей свой актуальности в России. И точно так же мы встаем на сторону всех, кто пострадал от российского судебного беззакония.

Мы призываем всех деятелей театра не только подписать это письмо, но и использовать сцены своих театров для того, чтобы донести информацию об этом чудовищном деле до максимально большого количества людей.

Мы требуем немедленного повторного расследования, а также возбуждения уголовного дела и наказания тех, кто участвовал в пытках, подтасовках документов и ложных обвинениях фигурантов «Дела "Сети"».

Мы требуем свободы несправедливо осужденным!

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Марина Давыдова, театральный критик, главный редактор журнала ТЕАТР.

Дина Годер, театральный и анимационный критик

Ксения Ларина, журналист

Нина Агишева-Николаевич, театральный критик

Айсылу Кадырова, театральный критик

Глеб Ситковский, театральный критик

Сергей Конаев, театровед, историк и критик балета

Екатерина Васенина, театральный критик

Анастасия Арефьева, театральный критик

Ольга Никифорова, театровед

Елена Вольгуст, театральный критик, журналист, Санкт-Петербург

Наталья Исаева, философ, историк театра

Екатерина Дмитриевская, главный редактор газеты “Экран и сцена”

Петр Поспелов, критик, композитор

Анна Степанова, театровед, преподаватель

Николай Песочинский, историк театра и театральный критик

Оксана Кушляева, театральный критик

Сергей Николаевич, главный редактор журнала «Сноб»

Алена Карась, историк театра и театральный критик

Алла Шендерова, журналист, театральный критик, редактор журнала “Театр”

Анна Ананская, театровед, журналист, редактор

Екатерина Бирюкова, музыкальный критик

Елена Черемных, музыкальный критик, историк, куратор

Марина Корнакова, театровед, директор Российской Национальной премии и фестиваля “Арлекин“

Екатерина Беляева, журналист, музыкальный критик

Юлия Клейман, доцент РГИСИ, театральный критик, куратор

Владимир Колязин, историк театра, критик, переводчик

Надежда Маркарян, театральный критик, историк театра, журналист

Сергей Лебедев, журналист, критик

Вера Сердечная, театральный критик

Елена Груева, театральный критик

Ольга Федянина, театральный критик

Арина Шепелёва, театральный критик, доцент РГИСИ

Валерий Яков, журналист, главный редактор журнала «Театрал»

Елена Коновалова, театральный критик, журналист

Марина Шимадина, театральный критик

Мария Бейлина, театровед

Елена Мамчур, театровед

Елена Левинская, театральный критик

Мария Львова, театровед

Евгения Тропп, театральный критик, декан театроведческого факультета РГИСИ, редактор «Петербургского театрального журнала»

Ольга Федорченко, историк балета

Марина Дмитревская, профессор РГИСИ, главный редактор «Петербургского театрального журнала», Арт-директор Всероссийского фестиваля «Пять вечеров» им. А. Володина

Павел Руднев, театральный критик

Ксения Аитова, театральный критик

Наталия Каминская, театральный критик, Москва

Анастасия Вильчи, театровед-менеджер, ведущая

Наталья Шаинян, театральный критик, музейный работник

Наталья Сажина, театральный критик, директор продюсерской компании “Театрон”

Елена Дьякова, театральный критик, журналист

Марианна Димант, театральный критик

Ольга Шакина, театральный и кинокритик

Анна Галайда, журналист

Лилия Шитенбург, театровед, кинокритик

Лариса Барыкина, театральный и музыкальный критик

Елизавета Царевская, театровед

Кристина Матвиенко, театральный критик, куратор образовательных программ Электротеатра Станиславский

Полина Богданова, театровед, журнал “Современная драматургия”

Ирина Муравьева, журналист, музыкальный критик

Мария Малкина, театровед

Жанна Зарецкая, театровед

Дмитрий Ренанский, театральный критик, куратор

Надежда Таршис, театровед и театральный критик

Марина Райкина, журналист, театральный критик

Ольга Фукс, театральный критик, журналист

Александра Машукова, театровед

Алексей Парин, театральный критик

Надежда Стоева,театровед, театральный критик

Илья Кухаренко, оперный критик, драматург, продюсер

Наталия Эфендиева, театровед, кинокритик

Нора Потапова

Оксана Хрипун, театровед

Алексей Крижевский, театральный журналист, переводчик

Сергей Бирюков, музыкальный критик

Анна Гордеева, театральный критик

Нияз Игламов, критик, куратор

Татьяна Веснина, критик, журналист

Сергей Самойленко, журналист, переводчик

Андрей Пронин, театральный критик

Олег Семенович Лоевский, театральный критик

Ирина Яськевич, музыкальный и театральный критик, проректор НГТИ

Владимир Спешков, театральный критик, журналист

Ника Пархомовская, театровед, куратор и продюсер

Рида Буранова, театровед

Татьяна Тихоновец, театровед, театральный критик

Ирина Ульянина, журналист, театральный критик

Галина Брандт, культуролог, театральный критик

Полина Васильева, театровед, куратор

Мария Кожина, театральный критик

Роман Должанский

Елена Малинина, историк театра, театральный критик

Елена Ковальская, театровед, директор Центра имени Вс. Мейерхольда

Алена Солнцева, критик

Анастасия Ким, доцент РГИСИ, продюсер

Олег Зинцов, театральный и кинокритик

Илья Губин, театральный критик

Мария Хализева, театровед, театральный критик

Мария Зерчанинова, театральный критик

Рузанна Мовсесян, режиссёр

Наталья Шумилкина, режиссер

Ольга Лысак, режиссер, педагог, актриса

Василий Шумский, актёр

Фагиля Сельская, художник

Угарова Ольга, журналист (балет и танец), Петербург







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