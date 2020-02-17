Российское художественное сообщество выступило с заявлением по делу «Сети»

Сегодня, 17 февраля, российский художники, искусствоведы, кураторы, галеристов, коллекционеров и музейных работников распространили заявление, в котором призвали отменить приговоры всем осужденным по делу «Сети».

Заявление подписали 130 представителей художественного сообщества России. Сбор подписей продолжается на сайте онлайн-издания «Артгид», где опубликовано заявление. COLTA.RU приводит его текст полностью:





Мы, российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы, коллекционеры и музейные работники, глубоко потрясены уголовным процессом по так называемому делу «Сети». Мы гневно осуждаем открывшуюся на этом процессе практику пыток, которую в ходе дознания применяли правоохранительные органы и специальные службы. Пыткам нет оправдания. Это высшее проявление безразличия и ненависти к человеческой личности, это знак перерождения отдельных индивидов в садистов и насильников. Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление. Ибо пытки не только калечат души и тела людей. Они уничтожают общество, нацию и, в конечном итоге, государство.

Власть! Эти пытки фигурантов «Сети» и других подозреваемых, эти сфабрикованные «силовиками» процессы лишают тебя легитимности. Ты превращаешься в сообщника преступлений. Пока не поздно, останови зарвавшихся нелюдей!

Мы требуем неукоснительного соблюдения 21-й статьи Конституции РФ, запрещающей применение пыток.

Мы требуем гласного расследования фактов применения пыток в современной России и уголовного наказания палачей.

Мы требуем отмены приговоров всем осужденным фигурантам «Сети» и проведения нового расследования этого дела.

Андрей Ерофеев, искусствовед

Ирина Карасик, искусствовед

Юлия Лидерман, культуролог

Дарья Пыркина, искусствовед

Игорь Чириков, искусствовед

Ольга Холмогорова, искусствовед

Владимир Левашов, искусствовед

Ирина Чмырева, искусствовед

Кира Долинина, искусствовед

Тамара Галеева, искусствовед

Ирина Пронина, искусствовед

Наталья Семенова, искусствовед

Ирина Мак, художественный критик

Наталья Смолянская, художник, куратор

Евгения Кикодзе, искусствовед, куратор

Анна Толстова, искусствовед, художественный критик

Владимир Леденев, художественный критик

Андрей Ковалев, искусствовед

Павел Герасименко, искусствовед

Антонио Джеуза, искусствовед, куратор

Елена Селина, галерист, куратор

Ирина Горлова, искусствовед

Лариса Кашук, искусствовед

Александр Саминский, художественный критик

Юрий Альберт, художник

Ирина Корина, художник

Нина Геташвили, искусствовед, почетный член РАХ

Александра Паперно, художник

Виталий Пацюков, искусствовед

Леонид Бажанов, искусствовед

Елена Кульчинская, искусствовед

Анна Ермолаева, художник

Виталий Комар, художник

Владимир Дубосарский, художник

Сергей Мироненко, художник

Дмитрий Гутов, художник

Евгений Митта, художник, режиссер

Анатолий Осмоловский, художник

Виктор Пивоваров, художник

Николай Ерофеев, искусствовед

Георгий Литичевский, художник

Паруйр Давтян, художник

Вадим Захаров, художник

Олег Елисеев, художник

Евгений Куковеров, художник

Елизавета Коновалова, художник

Андрей Монастырский, художник

Михаил Лейкин, художник

Мария Сумнина, художник

Анна Чудецкая, искусствовед

Екатерина Андреева, искусствовед

Светлана Шуваева, художник

Анастасия Козаченко-Стравинская, искусствовед

Елена Цветаева, куратор

Мария Седова, искусствовед

Игорь Макаревич, художник

Елена Елагина, художник

Галина Быстрицкая, художник

Екатерина Алленова, искусствовед

Мария Кравцова, искусствовед

Марат Гельман, куратор

Данила Стратович, издатель

Антон Литвин, художник, куратор

Яна Шклярская, искусствовед

Марина Федоровская, журналист, куратор

Лусинэ Джанян, художник

Мария Сакирко, антрополог, музейный сотрудник

Антон Цимерман, художник

Андрей Кузькин, художник

Алексей Иорш, художник

Анна Суворова, искусствовед, куратор

Александр Теребенин, куратор, художник-рецидивист

Анна Титовец, куратор, художник

Андрей Шабанов, историк искусства, куратор

Дина Хусейн, танц. художник, куратор

Илья Долгов, художник

Алена Кирцова, художник

Люся Янгирова, искусствовед

Юрий Аввакумов, художник, куратор

Анна Наринская, куратор

Дмитрий Виленский, художник, редактор газеты «Что Делать»

Наталья Владимировна Хвоенкова, искусствовед

Георгий Соколов, историк культуры

Роман Сергеевич Осминкин, художник, перформер, арт-теоретик

Семён Файбисович, художник

Михаил Молочников, художник

Христина Отс, куратор

Мария Зусманович, искусствовед, музейный сотрудник

Михаил Косолапов, художник

Анна Петрова, куратор, редактор

Дмитрий Булатов, художник, куратор

Екатерина Шапиро-Обермаир, художник

Константин Ставров, художник, издатель

Артём Лоскутов, художник

Александра Галкина, художник

Елена Титаренко, искусствовед

Лев Рассадников, искусствовед

Игорь Чувилин, искусствовед, куратор

Антонина Баевер, художник

Арсений Жиляев, художник

Андрей Макаревич, музыкант

Юля Сараева, искусствовед

Михаил Кончиц, художник

Эльза Абдулхакова, куратор

Екатерина Вагнер, искусствовед, художественный критик

Ульяна Подкорытова, художница

Александр Горохов, художник

Денис Мустафин, художник

Наталья Тихонова, художница, куратор

Светлана Шуваева, художник

Марика Красина и Антон Кривуля, художники

Philippenzo, художник

Дмитрий Плоткин, художник

Евгений Мандельштам, продюсер, художник

Татьяна Левина, искусствовед

Ольга Никич, дизайнер

Ирина Кулик, искусствовед

Иван Тузов, художник

Лиза Савина, куратор

Владимир Потапов, художник

Антон Семакин, художник

Мария Батурина, художник

Анна Ню Симакина, художница перформанса

Мария Арендт, художник

Елена Артеменко, художник

Вадим Михайлов, художник

Арнольд Вебер, художник

Андрей Суздалев, художник

Павел Отдельнов, художник

Елена Воробьева, Виктор Воробьев, художники

Ксения Плисова, художница







Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU