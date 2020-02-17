Названы лучшие московские спектакли прошедшего сезона

Сцена из спектакля «Иранская конференция» © Ира Полярная / © Ира Полярная / Театр наций

Сегодня, 17 февраля, объявлены лауреаты ежегодной премии «Гвоздь сезона» Союза театральных деятелей России (СТД РФ) – пять лучших спектаклей, которые были поставлены в театрах Москвы в сезоне 2018/2019.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СТД РФ, лауреатами премии «Гвоздь сезона» 2020 года стали:

«Женитьба» — театр «Школа драматического искусства», реж. Александр Огарев;

«Ревизор» — театр «Около дома Станиславского», реж. Антон Федоров;

«Влюбленный дьявол» — Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, реж. Александр Титель;

«Иранская конференция» — Театр наций, реж. Виктор Рыжаков; «Один день в Макондо» — театр «Студия театрального искусства», реж. Егор Перегудов.

Каждый из этих спектаклей получит «Маленький хрустальный гвоздь», отметили в пресс-службе.

Обладатель «Большого хрустального гвоздя» — лучший московской спектакль сезона — будет объявлен 16 марта на церемонии награждения лауреатов в Театральном центре СТД РФ «На Страстном».

Премия «Гвоздь сезона» ежегодно присуждается лучшим спектаклям, созданным в театрах Москвы. По итогам сезона экспертный совет премии формирует список из пяти финалистов, которые становятся лауреатами премии и получают «Маленький хрустальный гвоздь». Обладателя главного приза – «Большого хрустального гвоздя» выбирает жюри во главе с председателем СТД РФ Александром Калягиным.



































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