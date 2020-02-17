В Москве пройдет выставка Антонины Софроновой

Антонина Софронова. Душистый табак. 1919 © Галерея «Ковчег»

12 марта в московской галерее «Ковчег» откроется выставка «Характер искусства. Антонина Софронова (1892-1966) в московских частных собраниях».

Произведения для выставки предоставили московские коллекционеры, а также агентство «Модерн Арт Консалтинг» и галерея «Ковчег». Кураторы выставки — Юрий Петухов («Модерн Арт Консалтинг») и Сергей Сафонов («Ковчег»).

Выставку сопровождает выход из печати первого альбома живописи и графики художницы, автор-составитель — Юрий Петухов.

Помимо представленных в экспозиции произведений из московских частных коллекций и семьи художника издание содержит воспроизведения работ из многих российских музеев, а также развернутую информацию об этапах творческого пути Антонины Софроновой. В альбоме воспроизведено более 600 живописных и графических произведений художника, большинство из которых публикуется впервые.

В дни работы выставки книги можно будет приобрести по специальной цене.

Выставка «Характер искусства. Антонина Софронова (1892-1966) в московских частных собраниях» в галерее «Ковчег» продлится до 5 апреля.







































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