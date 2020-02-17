 
13:46 17 февраля 2020Новости
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Начался российский тур Limp Bizkit

News_detailed_picture© limpbizkit.com

16 февраля во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре состоялся первый концерт российского тура американской рок-группы Limp Bizkit.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов тура, концертное агентство «Мельница».

В расписании тура еще три концерта:

  • 18 февраля — Екатеринбург, Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо»
  • 20 февраля — Петербург, спорткомплекс «Юбилейный»
  • 22 февраля — Москва, дворец спорта «Мегаспорт»

Специальные гости на всех концертах Limp Bizkit в России — электронный проект из США Blvck Ceiling и московский дуэт IC3PEAK.


























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