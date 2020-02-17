Начался российский тур Limp Bizkit

16 февраля во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре состоялся первый концерт российского тура американской рок-группы Limp Bizkit.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов тура, концертное агентство «Мельница».

В расписании тура еще три концерта:

Специальные гости на всех концертах Limp Bizkit в России — электронный проект из США Blvck Ceiling и московский дуэт IC3PEAK.























































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