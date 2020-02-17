«Гоголь-центр» едет на гастроли в Петербург

18–19 февраля — «Маленькие трагедии» Режиссер, художник, художник по костюмам: Кирилл Серебренников Авторы музыки: Дмитрий Кузнецов, Леонид Федоров Премьера: 17 сентября 2017 года В ролях: Алексей Агранович, Виктория Исакова, Светлана Брагарник, Ольга Науменко, Майя Ивашкевич, Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Семен Штейнберг, Георгий Кудренко, Евгений Романцов, Артем Немов В основе спектакля Серебренникова пушкинские пьесы «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы», а также «Сцена из Фауста». В 2019 году «Маленькие трагедии» получили премию «Золотая маска» за лучшую работу режиссера.

21–22 февраля – «(М)ученик»



Режиссер: Кирилл Серебренников

Перевод с немецкого: Александр Филиппов-Чехов

Премьера: 13 июня 2014 года

В ролях: Никита Кукушкин, Юлия Ауг, Александра Ревенко, Антон Васильев, Виктория Исакова, Светлана Брагарник, Ирина Рудницкая, Александр Горчилин, Андрей Ребенков



Где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией? Пьеса современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга «Мученик» была написана совсем недавно. На русском языке она играется впервые.

















