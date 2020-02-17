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«Гоголь-центр» едет на гастроли в Петербург

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Маленькие трагедии»© Ира Полярная

С 18 по 22 февраля в БДТ имени Г.А. Товстоногова пройдут гастроли московского театра «Гоголь-центр».

На Основной сцене петербургского театра будут представлены спектакли Кирилла Серебренникова «Маленькие трагедии» и «(М)ученик».

Расписание:

  • 18–19 февраля — «Маленькие трагедии»

    Режиссер, художник, художник по костюмам: Кирилл Серебренников
    Авторы музыки: Дмитрий Кузнецов, Леонид Федоров
    Премьера: 17 сентября 2017 года
    В ролях: Алексей Агранович, Виктория Исакова, Светлана Брагарник, Ольга Науменко, Майя Ивашкевич, Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Семен Штейнберг, Георгий Кудренко, Евгений Романцов, Артем Немов

    В основе спектакля Серебренникова пушкинские пьесы «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы», а также «Сцена из Фауста». В 2019 году «Маленькие трагедии» получили премию «Золотая маска» за лучшую работу режиссера.

  • 21–22 февраля – «(М)ученик»

    Режиссер: Кирилл Серебренников
    Перевод с немецкого: Александр Филиппов-Чехов
    Премьера: 13 июня 2014 года
    В ролях: Никита Кукушкин, Юлия Ауг, Александра Ревенко, Антон Васильев, Виктория Исакова, Светлана Брагарник, Ирина Рудницкая, Александр Горчилин, Андрей Ребенков

    Где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией? Пьеса современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга «Мученик» была написана совсем недавно. На русском языке она играется впервые.








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