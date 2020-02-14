Независимые книжные магазины объявили забастовку против приговора по делу «Сети»

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Сегодня, 17 февраля, 15 независимых книжных магазинов в разных городах России приостановили свою работу в знак солидарности с осужденными по делу «Сети».
Заявление инициаторов акции опубликовал в своем фейсбуке соучреждитель московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов. COLTA.RU приводит тект заявления полностью:
Со времен изобретения письменности читатель сопереживал героям книг. Испокон веков читатель влюблялся вместе с героем, покорял с ним горы, спускался в морские глубины, свергал тиранов и летал на луну. Чтение и есть сопереживание.
Мы книготорговцы, мы продаем книги, заказываем книги в издательствах, ставим книги на полки, некоторые книги читаем сами, иногда даже сами их издаем. Мы общаемся с теми, кто любит читать, стараемся заинтересовать тех, кто только присматривается к книгам. Мы пишем о книгах в соцсетях, рассказываем о них в видеоблогах и журналах. Это — наша нормальная жизнь. Нам бы хотелось надеяться, что занимаясь просвещением, мы немного, чуть-чуть смягчаем нравы, способствуем развитию человека. Но можем ли мы сегодня жить нормально?
10 февраля 2020 года в Пензе семерых молодых людей приговорили к немыслимым срокам — от 6 до 18 лет заключения. При этом они в буквальном смысле ничего не сделали.
Перед гражданами нашей страны встал вопрос, а правильно ли мы живем? Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью. Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально «выбитыми» под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут дать 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись.
Возможно, «наше просвещение», то, что мы считаем смыслом нашего профессионального существования, не нужно вовсе и мы только скрываем за ним свою леность и равнодушие? Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить классику, когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, «приговариваются» судом к уничтожению?
Мы не можем промолчать. И как граждан, и как профессионалов нас тревожит судьба нашей страны, культуры, которым мы служим. Через неделю после суда, в понедельник 17 февраля, наши магазины не будут работать. Мы встанем в одиночные пикеты в поддержку осужденных по так называемому «делу Сети».
Надеемся, что друзья и посетители простят нас за неудобство, но по-другому поступить мы не можем.
Участники:
«Пиотровский» (Пермь)
«Пиотровский» (Екатеринбург)
«Фаланстер» (Москва)
«Маршак» (Москва)
«Все свободны» (Санкт-Петербург)
«Чарли» (Краснодар)
«Свидетель» (Тула)
«Порядок слов» (Санкт-Петербург)
«Бакен» (Красноярск)
Dig (Москва)
В порядке (Ростов-на-Дону)
Benzine (Москва)
«Князь Мышкин» (Ставрополь)
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