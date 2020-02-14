Лучшие итальянские фильмы Венецианского фестиваля покажут в Москве

Кадр из фильма «Вся моя безумная любовь» © Istituto Italiano di Cultura

С 4 по 8 марта в киноцентре «Октябрь» пройдет XI Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву», на котором будет представлена подборка итальянских фильмов, впервые показанных в сентябре прошлого года в разных секциях 76-ого Венецианского международного кинофестиваля.

Фильмом открытия фестиваля, органзованного Итальянским Институтом культуры в Москве в рамках проекта «Каро.Арт», станет роуд-муви Габриэле Сальватореса «Вся моя безумная любовь» (Tutto il mio folle amore).

Также в программе документальный фильм Франко Мареско «Мафия уже не та, что прежде» (La mafia non è più quella di una volta) и полнометражные игровые картины «Жить» (Vivere) Франчески Аркибуджи, «Соле» (Sole) Карло Сирони и «Мэр района Санита» (Il sindaco del Rione Sanità) Марио Мартоне.

7 марта на фестивале будет показан документальный фильм «Бесконечный Феллини» (Fellini fine mai, 2019) Еудженио Капуччо, который в качестве ассистента режиссера работал с Федерико Феллини над его картиной «Джинджер и Фред». Перед показом состоится лекция киноведа Всеволода Коршунова, приуроченная к 100-летию со дня рождения Феллини. В тот же день можно будет посмотреть одну из ранних работ великого режиссера, трагикомедию «Белый шейх» (Lo sceicco bianco, 1952).

Полностью расписание фестиваля «Из Венеции в Москву» опубликовано на сайте Итальянского Института культуры в Москве.

Все фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.

Фестиваль проводится в сотрудничестве с Венецианской Биеннале при поддержке Банка Интеза























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