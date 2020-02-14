Фонд Михаила Прохорова запускает фестиваль «Локальные истории» в Красноярске

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С 10 по 12 апреля в Красноярске впервые пройдет ежегодный исторический фестиваль «Локальные истории», который организует Благотворительный фонд Михаила Прохорова. Площадкой фестиваля станет Музейный центр «Площадь Мира».
«Новый исследовательско-просветительский проект Фонда ставит своей задачей охватить все аспекты сегодняшних подходов к регионалистике, обсудить проблемы и возможности локальной истории, ее взаимодействие с историей частной и глобальной, с историей отдельной территории, государства и мира. В фокусе локальной истории — жизнь местных сообществ и отдельного человека во всем ее многообразии, на всей ее протяженности», — сообщают организаторы фестиваля на сайте Фонда Михаила Прохорова.
Исторический фестиваль «Локальные истории» состоит из двух частей. Первая — это научная конференция, на которой будут обсуждаться теоретические основы регионалистики, проблемы соотношения локальной истории как актуального научного исторического знания и краеведения как части историографической традиции и формы массового сознания.
Участники конференции также примут участие в публичной программе и прочитают открытые лекции о последних исследованиях, научных работах и проектах в области локальной истории для посетителей Музейного центра «Площадь Мира».
Вторая часть фестиваля посвящена интеллектуальному и художественному осмыслению феномена локальности и будет состоять из выставок, перформансов, документального кино, презентаций книг, публичных дискуссий и лекций, уличных экскурсий, в которых примут участие ведущие историки, урбанисты, социологи, культурологи, писатели, художники, театральные деятели.
Театральная программа фестиваля будет представлена Музеем истории города Екатеринбурга — все спектакли основаны на личных историях горожан.
Программа документального кино будет состоять из показов и дискуссий, встреч с авторами фильмов, снятых в разных городах России: «Якиманка. 90-е» об уникальном московском центре современного искусства, «Мы объявляем вам весну» об общественной жизни Ярославля, «Кино в эпоху перемен» о Свердловской киностудии и «Война и мирные» о последствиях чеченских войн.
Важной частью фестиваля станет научно-театральная лаборатория «1000 лет вместе», которая включает в себя тренинг, интервью, спектакль в музейных пространствах. Заявки на участие в лаборатории принимаются онлайн до 20 февраля.
Кроме того, на фестивале состоится публичная запись подкаста «Тоже Россия» Марии Семендяевой и Дмитрия Опарина.
Фестиваль проводится при поддержке Администрации города Красноярска и Министерства культуры Красноярского края. Партнеры фестиваля — исторический факультет Московского государственного университета, Сибирский федеральный университет и Музейный центр «Площадь Мира»
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