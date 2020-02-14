Кинематографисты выступили в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

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13 февраля Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединнений России (Киносоюз) рапространил открытое заявление с требованием проверить ведение следствия по делам организаций «Сеть» и «Новое величие» и выразил поддержку их фигурантам.

Заявление опубликовано на сайте Киносоюза. Его подписали председатеь Киносоюза, режиссер Алексей Попогребский, а также члены правления Киносоюза, режиссеры Андрей Прошкин, Виталий Манский, Владимир Котт, Марина Разбежкина, Андрей Смирнов, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Алексей Ханютин, Борис Хлебников, кинокритик Андрей Плахов, продюсер Евгений Гиндилис и председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Сбор подписей продолжается на сайте Киносоюза и в его фейсбуке.

10 февраля в Пензенском областном суде был оглашен приговор по делу «террористического сообщества "Сеть"», семеро участников которого были осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии. Во время следствия фигуранты дела заявляли о применявшихся к ним пытках.

Десять участников организации «Новое величие» обвиняются в создании экстремистского сообщества. Одним из руководителей и автором устава организации был информатор полиции.

«Поразительные по жестокости приговоры участникам так называемой "террористической группировки "Сеть" вместе с информацией о пытках, применяемых следствием, возмущают и ужасают, — говорится в заявлении Киносоюза. — В череде показательных процессов последнего времени они не могут не читаться как ультимативные акты устрашения, ломающие судьбы людей ради текущей политической повестки. Дела "Сети" и "Нового величия" показывают, что органы защиты правопорядка сами превратились в реальную угрозу гражданам России, особенно молодым. Стремление следствия любым, даже незаконным, образом доказать преступление, готовность использовать угрозы, пытки и провокации, склонность к обвинению без реального события преступления или даже явно доказанной подготовки к нему — вот реальная угроза обществу, государству и каждому гражданину».

«Мы призываем наших коллег и всех неравнодушных граждан России высказывать свое возмущение варварскими методами следствия и добиваться пересмотра несправедливого, невероятного в своей жестокости приговора», — пишут кинематографисты. Они обращаются к президенту, премьер-министру и генпрокурору с требованием «осуществить всестороннюю и беспристрастную проверку ведения следствия по делам "Сети" и "Нового величия" и проинформировать общество о разборе всех заявлений о пытках и провокациях со стороны следственных органов, прозвучавших в зале суда».

Ранее с заявлением о деле «Сети» выступили ученые и научные журналисты. Более ста писателей, журналистов и других деятелей культуры и общественных деятелей обратились к российским политзаключенным с письмом солидарности.











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