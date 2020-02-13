Восстановленный «Курьер» Шахназарова выйдет в повторный прокат

© «Мосфильм»

26 марта «Искусство кино» выпустит в российский прокат трагикомедию Карена Шахназарова «Курьер», цифровую реставрацию которой завершил киноконцерн «Мосфильм». В 1987 году в кинотеатрах СССР фильм собрал 31,9 млн зрителей.

Как сообщает «Искусство кино», специальные предпрокатные показы пройдут 22 марта в кинотеатре «Каро Октябрь» (Москва) и 12 марта в кинотеатре «Аврора» (Петербург).

«Курьер» (СССР, 1986)

Режиссер: Карен Шахназаров

Авторы сценария: Карен Шахназаров и Александр Бородянский, по одноименной повести Карена Шахназарова

Оператор: Николай Немоляев

Композитор: Эдуард Артемьев

В ролях: Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Катя Кузнецова, Олег Басилашвили, Инна Чурикова

Киностудия: «Мосфильм»

Награды: приз FIPRESCI и специальный приз жюри на Московском кинофестивале 1987 года



Синопсис: Иван только что окончил школу. Он умен, талантлив, за словом в карман не лезет. Вот только не знает, что делать со своей жизнью. Мать уговаривала поступить в институт, но экзамены он с удовольствием провалил. В армию пока не зовут. Значит, надо устраиваться на работу. Например, курьером в журнал «Вопросы познания». В первый рабочий день Иван везет одному профессору статью на проверку и влюбляется в его дочь Катю. Может быть, эта увлеченность внесет какой-то смысл в его сумбурную подростковую жизнь.

«"Типичный представитель современной молодежи. Смесь нигилизма с хамством. Из всего делается спектакль. Шутовство, возведенное в принцип. Нам ничего не нужно, мы все сами знаем", — говорит об Иване сердитый профессор в летах. То же самое можно было сказать в 80-е годы и о новой волне перестроечных кинематографистов, — отмечают организаторы проката. — "Курьер" собрал коллекцию призов, завоевал любовь зрителей и стал одним из лидеров проката. Изучая новый виток в вечном конфликте отцов и детей, этот фильм отразил страхи, надежды, да и сам дух последнего советского поколения».

Прокат фильма «Курьер» осуществляется при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»











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