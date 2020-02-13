Восстановленный «Курьер» Шахназарова выйдет в повторный прокат

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26 марта «Искусство кино» выпустит в российский прокат трагикомедию Карена Шахназарова «Курьер», цифровую реставрацию которой завершил киноконцерн «Мосфильм». В 1987 году в кинотеатрах СССР фильм собрал 31,9 млн зрителей.
Как сообщает «Искусство кино», специальные предпрокатные показы пройдут 22 марта в кинотеатре «Каро Октябрь» (Москва) и 12 марта в кинотеатре «Аврора» (Петербург).
«"Типичный представитель современной молодежи. Смесь нигилизма с хамством. Из всего делается спектакль. Шутовство, возведенное в принцип. Нам ничего не нужно, мы все сами знаем", — говорит об Иване сердитый профессор в летах. То же самое можно было сказать в 80-е годы и о новой волне перестроечных кинематографистов, — отмечают организаторы проката. — "Курьер" собрал коллекцию призов, завоевал любовь зрителей и стал одним из лидеров проката. Изучая новый виток в вечном конфликте отцов и детей, этот фильм отразил страхи, надежды, да и сам дух последнего советского поколения».
Прокат фильма «Курьер» осуществляется при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»
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