На юбилейном «Триумфе джаза» выступит Джон Скофилд

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15 марта в Светлановском зале Московского международного дома музыки (ММДМ) на XX Международном фестивале «Триумф джаза» состоится выступление знаменитого американского гитариста Джона Скофилда.
Хедлайнерами фестиваля также станут трио Авишая Коэна (Израиль), джаз-фьюжн группа Spyro Gyra (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
Концерты «Триумфа джаза» в 2020 году пройдут в трех городах: Петербурге (11 марта, БЗК «Октябрьский»), Туле (12 марта, Тульская филармония) и Москве (13–15 марта, ММДМ и Джаз-клуб Игоря Бутмана).
Откроют фестиваль 13 марта двенадцатикратные номинанты «Грэмми» Spyro Gyra, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
14 марта свою программу «Arvoles» представиит трио Авишая Коэна, одного из известнейших джазовых контрабасистов в мире. В концерте также примут участие квартет обладателя джазового «Оскара» Евгения Побожего и молодая петербургская певица Кристина Ковалева.
Участниками концерта 15 марта станут Джон Скофилд и его трио при участии Билла Стюарта и Винсенте Арчера, саксофонист Сергей Головня с программой «Electro Machine» и трио пианиста и вокалиста Олега Аккуратова.
Кроме того, в программе юбилейного «Триумфа джаза» фотовыставки, серии мастер-классов и VI Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза», гала-концерт которого пройдет 14 марта в ММДМ.
Фестиваль Игроля Бутмана «Триумф джаза» — крупнейший джазовый фестиваль в России, ежегодно он собирает более семи тысяч зрителей. С 2001 года на фестивале выступили Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группа Take 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие звезды мировой джазовой сцены.
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