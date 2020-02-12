В «Мемориале» покажут фильм Яна Ломницкого «Еще только за тот лес»

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18 февраля Международный Мемориал и Польский культурный центр представят фильм Яна Ломницкого «Еще только за тот лес». Показ пройдет в рамках выставки «Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских кампаний в СССР».
Начало в 19:00, вход по регистрации на сайте Международного Мемориала. Фильм будет демонстрироваться на польском языке с русскими субтитрами.
Выставка «Скрипка Бромберга» открылась в декабре 2019 года и продлится до сентября 2020 года. В центре экспозиции – жизненный путь узника ГУЛАГа Вениамина Бромберга – музыканта, художника, писателя, убежденного сиониста, казненного на Колыме в 1942 году. На выставке представлены материалы из фондов общества «Мемориал», Российского государственного архива социально-политической истории, Государственной публичной исторической библиотеки России и Музея истории евреев в России.
Одна из главных тем выставки — преследование евреев за принадлежность, реальную или сфабрикованную, к национальным, религиозным, культурным, политическим движениям. В экспозиции отражена и политика большевиков в первые послереволюционные годы, когда много делалось для развития национальной культуры, социальной и профессиональной адаптации евреев. С началом Второй мировой войны курс стал постепенно меняться: подогревались антисемитские настроения, вылившиеся к концу 1940-х в неприкрытое юдофобство государственных практик и репрессии.
Ближайшие экскурсии по выставке «Скрипка Бромберга»:
Генеральный партнер выставки — Российский еврейский конгресс, выставка проводится при содействии Государственной публичной исторической библиотеки России, Музея истории евреев в России, Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и Фонда имени Генриха Бёлля
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