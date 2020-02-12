В Россию едут Aerosmith

30 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве выступит американская рок-группа Aerosmith.

Билеты поступят в продажу 18 февраля, концерт входит в расписание европейского тура Aerosmith, который охватит 14 стран от Италии и Германии до Чехии и России, сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».

«За 50-летнюю историю группы, — напоминают они, — было продано 150 млн альбомов (из них более 60 млн — в Соединенных Штатах, что на тот момент является самым высоким результатом среди американских команд, играющих хард-рок). По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith – первые среди американских групп. Среди бесчисленных наград команды – 4 премии "Грэмми", 6 Billboard Awards и 12 MTV Awards».

«Aerosmith оказали сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза. В 2001 году они были включены в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 включили их в список 100 самых великих музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time). Спустя десятилетия их музыка продолжает вдохновлять миллионы фанатов по всему миру, а сама группа не планирует останавливаться на достигнутом».

«Концертами в следующем году мы собираемся отпраздновать наше 50-летие. Это ни в коем случае не прощальный тур. Может быть, группа просуществует до 75 лет — посмотрим!», – сказал в одном из интервью гитарист Aerosmith Джо Перри.



































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