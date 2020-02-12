Олег Лекманов проведет в Москве семинары медленного чтения Мандельштама

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Культурно-образовательный проект «Эшколот» открыл запись на семинары литературоведа Олега Лекманова «Египетская марка. Медленное чтение Мандельштама», которые пройдут с 25 февраля по 17 марта в пространстве «Тверская 15» в Москве.
Начало семинаров в 20:00, вход беплатный по предварительной онлайн-регистрации.
«Повесть Осипа Мандельштама "Египетская марка" была создана в 1927 году — в тот период его жизни, когда стихи у него не писались, — говорится в сообщении на сайте проекта «Эшколот». — Соответственно, она аккумулировала в себя поэтическую энергию Мандельштама. Сам он говорил, что пишет "опущенными звеньями", то есть пропускает логические звенья между фрагментами текста. Увлекательные, почти детективные попытки восстановить эти пропущенные ходы мы и предпримем, медленно читая "Египетскую марку"».
В мини-курсе «Египетская марка. Медленное чтение Мандельштама» четыре семинара, они будут проводиться по вторникам: 25 февраля, 3 марта, 10 марта и 17 марта.
Олег Лекманов — литературовед, доктор филологических наук. С 1998 по 2011 год преподавал в МГУ, с 2011 года — в НИУ ВШЭ. Профессор РГГУ. Специалист в области истории литературы Серебряного века, автор книг «Ключи к «Серебряному веку»» (2017), «Осип Мандельштам: ворованный воздух» (2015) и «Египетская марка. Пояснения для читателей» (2012).
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