«Гараж» открыл прием заявок на трэвел-гранты для кураторов

© Антон Доников / Музей современного искусства «Гараж»

До 5 марта Музей современного искусства «Гараж» принимает заявки на гранты для международных кураторов на посещение 2-й Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей», которая откроется в Москве в июне 2020 года.

Заявки принимаются на сайте музея «Гараж» от кураторов любого возраста и гражданства, проживающих и работающих за пределами России. Заявитель должен обладать не менее чем трехлетним опытом кураторской работы в области современного искусства.

Предполагается распределить 10 трэвел-грантов, которые покроют расходы на перелет и четырехдневное проживание в Москве (с 11 по 15 июня). Программа будет включать в себя встречи с участниками триеннале, посещение мастерских музея «Гараж» на ВДНХ и других мероприятий.

2-я Триеннале российского современного искусства — это масштабное исследование текущей художественной ситуации в России. В этом году задача триеннале заключается в том, чтобы показать разнообразие и крепость личных связей в мире актуального российского искусства. Для этого кураторы второй триеннале — Валентин Дьяконов и Анастасия Митюшина — передали право выбора новых участников художникам триеннале 2017 года.

В триеннале 2020 года примут участие более 80 художников из разных городов России, а также российские авторы, живущие и выставляющиеся за границей последние 10 лет. Бóльшая часть работ будет создана специально для триеннале.























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