Театр «Ильхом» может лишиться площадки

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Ташкентский драматический театр «Ильхом», первый независимый театр в Узбекистане, получил предписание к апрелю выехать из здания, в котором он располагается более 40 лет.
Предписание поступило в конце прошлой недели от собственника гостиницы, компании Ofelos Plaza. В этом году планируется начать полную реконструкцию здания, поскольку оно «внешне в неприглядном состоянии находится в центре города и своим видом портит общий облик столицы», цитирует предписание «Газета.uz».
«Потеря пространства, выделенного основателю театра Марку Вайлю государством в 1976 году, фактически означает смертный приговор театру “Ильхом”, — говорится в заявлении коллектива театра, опубликованном на его сайте. — С юридической стороны мы бессильны что-либо предпринять. Помещение не принадлежит нам. После приватизации в 1994 году, театр пользовался им безвозмездно. С предыдущим владельцем, ОАО “Шодлик”, был заключен договор об аренде до 2023 года с автоматическим продлением на 10 лет».
В 2017 году суд отменил решение о приватизации гостиницы, и здание вернулось под контроль государства. Его новым владельцем стало совместное предприятие OOO Ofelos Plaza.
«Передавая его очередным собственникам, никто не подумал о судьбе уникального театра», — говорится в заявлении коллектива театра «Ильхом».
«Мы хотим спросить у горожан и властей: настолько ли Ташкент богат духовно и культурно, чтобы просто отказаться от одного из своих лучших театров? Стоит ли новый гостиничный комплекс или бизнес-центр такой жертвы? Мы считаем — что нет. “Ильхом” нужен нашему городу, — уверены авторы заявления. — Мы призываем власти Узбекистана обратить внимание на нас и спасти театр. Мы призываем всех наших зрителей, коллег, друзей, журналистов, дипломатов и международное сообщество помочь нам сохранить это уникальное и волшебное место. Только с вашей помощью мы сможем это сделать».
12 февраля в «Ильхоме» пройдет пресс-конференция, на которой коллектив театра расскажет о планах по борьбе за его будущее.
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