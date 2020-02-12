Писатели и журналисты выступили в поддержку политзаключенных

Оглашение приговора по делу «Сети». Пензенский областной суд, 10 февраля 2020 года

Cемеро обвиняемых осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии © Александр Поляков / ТАСС

Более ста писателей, поэтов, журналистов, переводчиков, литературоведов, публицистов, издателей и других деятелей культуры и общественных деятелей обратились к российским политзаключенным с письмом солидарности.

COLTA.RU приводит обращение полностью. Все желающие присоединиться к нему могут поставить свои подписи по этой ссылке.







Политзаключенным России, узникам совести

Друзья! Далекие и близкие, хорошо нам знакомые и те, чьи имена мы знаем только из прессы, томящиеся в тюрьмах и колониях и еще дожидающиеся суда в следственных изоляторах, пожалуйста, знайте, вы не одиноки, не забыты: на воле о вас помнят и ждут вас.

Ежедневно, в любую погоду во многих городах по всей стране: в Москве и Петербурге, Екатеринбурге и Казани, Новосибирске и Дубне, Ростове-на-Дону, Иванове и Нижнем Новгороде – мы выходим в пикеты, требуя вашей свободы. Каждую пятницу сотни пикетчиков в Москве и Петербурге стоят у станций метро с требованиями справедливости и свободы для вас. И этот еженедельный пикет становится традиционным и в других городах России.

Каждый день в интернете мы распространяем правду о вас, о предъявленных вам обвинениях, об их неправомерности, о неправосудности ваших приговоров. Ежедневно мы ищем и находим способы помочь вашим родным и близким.

Мы надеемся, что наше сегодняшнее обращение так или иначе дойдет к каждому из вас в тюремную камеру или в лагерный барак, и вы еще раз убедитесь, что вы не одиноки, что десятки и сотни людей на свободе постоянно думают о вашей судьбе, о вашем будущем, и делают всё, что в их силах, ради вашей и нашей свободы, в стремлении и надежде приблизить нашу встречу на воле.

Будущее за нами!



Лев Тимофеев, писатель

Наталья Мавлевич, переводчик

Григорий Пасько, журналист

Людмила Улицкая, писатель

Нина Катерли, писатель

Александр Подрабинек, журналист

Константин Азадовский, литературовед

Юрий Самодуров, публицист, гражданский активист

Зоя Светова, журналист

Алиса Ганиева, писатель

Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности

Елена Эфрос, журналист

Григорий Михнов-Вайтенко, общественный деятель, епископ Апостольской православной церкви

Сергей Гандлевский, писатель

Анатолий Бергер, поэт, писатель, узник совести (1969–1975)

Алина Витухновская, поэт

Елена Баевская, переводчик

Марина Вишневецкая, писатель

Софья Русова, журналист

Андрей Збарский, редактор, издатель

Виталий Диксон, писатель

Мария Рыбакова, писатель

Лариса Миллер, поэт

Дмитрий Петров, журналист

Игорь Харичев, писатель

Сергей Яковлев, писатель

Нуне Барсегян, писатель

Ирина Стаф, переводчик

Наталия Демина, журналист

Олег Лекманов, филолог

Леонид Бахнов, писатель

Геннадий Красухин, литературовед

Сергей Кузнецов, писатель

Виктор Матизен, кинокритик

Лилия Газизова, поэт

Надежда Ажгихина, журналист

Максим Осипов, писатель

Наталия Соколовская, писатель

Евгений Ермолин, эссеист, историк культуры

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Ирина Сурат, литературовед

Михаил Айзенберг, поэт

Алексей Слаповский, писатель

Татьяна Тульчинская, переводчик

Екатерина Барабаш, кинокритик

Юлий Гуголев, поэт, переводчик

Аркадий Штыпель, поэт, переводчик

Дмитрий Веденяпин, поэт, переводчик

Наталья Иванова, писатель

Дмитрий Карельский, переводчик

Игорь Зотов, журналист

Ольга Дробот, переводчик

Варвара Горностаева, издатель

Татьяна Щербина, писатель

Мария Галина, писатель

Георгий Ефремов, поэт, переводчик

Ирина Богатырева, писатель

Виктор Есипов, поэт, литературовед

Наталья Громова, писатель

Наталья Чепик, сценарист

Марина Бувайло, писатель

Елена Фанайлова, поэт, журналист

Алёша Прокопьев, поэт, переводчик

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Дмитрий Бавильский, писатель

Ксения Ларина, журналист

Елена Якович, кинорежиссер

Ирина Балахонова, издатель

Марк Гринберг, переводчик

Майя Кучерская, писатель

Алексей Моторов, писатель

Алла Боссарт, писатель

Игорь Иртеньев, поэт

Мария Фаликман, поэт, психолог

Виктория Ивлева, журналист

Антон Нечаев, писатель

Николай Подосокорский, публицист, культуролог

Алла Шевелкина, журналист

Александр Гельман, драматург

Вячеслав Середа, переводчик

Валерий Дымшиц, переводчик

Никита Елисеев, ведущий библиограф Российской Национальной библиотеки, литератор, переводчик

Наталья Сивохина, поэт

Андрей Чернов, поэт

Александр Лавров, историк литературы

Татьяна Вольтская, поэт, журналист

Елена Чижова, писатель

Давид Раскин, литератор, доктор исторических наук

Ирина Левинская, историк

Вадим Жук, литератор

Илья Штемлер, писатель

Тамара Буковская, поэт

Геннадий Николаев, писатель

Анатолий Разумов, историк

Валерия Михалевич, поэт, переводчик, доктор биологических наук

Марина Бородицкая, писатель

Наталья Тумашкова, психолог

Каринэ Ковхаева, библиотекарь

Екатерина Тимофеева, психолог

Юлия Рудакова, правозащитница

Роман Спектор, пенсионер

Любовь Аркус, режиссер, киновед

Антон Батагов, пианист, композитор

Мария Степанова, поэт

UPD 11 февраля 23:30 мск

Настя Лотарева, журналист

Анна Зиндер, учитель

Максим Шехтер, культуролог

Татьяна Бойко

Дмитрий Притыкин

Инна Позэ, врач

Михаил Макеев, филолог

Сергей Горельников, маркетолог

Роман Яшкин

Андрей Фетисов, преподаватель

Марианна Шалитаева, музыкант

Ирина Кудрова, пенсионерка

Вероника Долина, литератор

Наталия Силантьева, музыкант, педагог

Татьяна Смолярова, филолог

Олена Ярмолюк

Анна Лосева, редактор

Наталья Сергеева, бухгалтер

Руслан Габбасов, общественный деятель

Илья Фиглин, Сахаровский центр

Илья Лифшиц, врач

Юлиан Милкис, кларнетист

Елена Эшлиман, массажист

Владимир Попов, социолог

Дмитрий Шноль, учитель

Маргарита Магдесиева, режиссер

Алексей Орловецкий, музыкант

Нина Данилевская, литературовед, писатель, видеоблогер

Анна Рослякова, художник

Ольга Богданова, предприниматель

Дмитрий Барсуков, коуч

Александр Мацкевич. помощник специалиста

Владимир Вовнобой, художник, дизайнер

Тамара Минькова, пенсионерка

Сергей Поляков, гражданин

Надежда Гринева, музыкант

Наталия Семенова, историк искусства

Александр Дривень, артист

Аглая Ашешова, библиотекарь

Юлия Коровина, преподаватель

Игорь Барышников, активист

Наталия Журавлева, режиссер документального кино

Александр Дельфинов, поэт, журналист

Галина Коровко, работающая пенсионерка

Наталья Резницкая, филолог

Юрий Нестеренко, программист

Людмила Евдокимова, филолог

Александр Колбовский, журналист

Леонид Соколов, журналист

Шаши Мартынова, переводчик, издатель

Игорь Беликов

Анна Горская, библиотекарь

Сергей Чердаков, преподаватель

Светлана Прудовская, художник-педагог, искусствовед

Сайяра Дворцова, журналист

Сергей Мурадов, адвокат

Руслан Сухушин, фотограф

Дмитрий Харитонов, филолог, переводчик

Лика Плетнёва, филолог

Маша Винцкевич, художник

Нина Гармаш, филолог

Cветлана Панич, переводчик

Елена Людевиг, преподаватель словесности

Елена Завельская, художник

Лариса Артемова, преподаватель литературы

Ксения Семёнова, лингвист

Юлия Махотина, переводчик, редактор

Павел Литвинов, правозащитник

Ирина Галенина, редактор

Елена Коновалова, филолог

Александр Карманов, издатель

Катерина Маслова

Александра Коробейникова, пенсионерка

Алексей Гераськин, пенсионер

Ольга Шарова, мать двоих взрослых детей

Виктория Мятечкина, менеджер

Елизавета Олимпиева, преподаватель

Илья Клишин, журналист

Инна Пасынкова, пенсионерка

Александр Молдован, филолог

Юлия Зорина, менеджер

Владимир Жилинский, предприниматель

Айдан Салахова, художник

Виктор Матизен, кинокритик, преподаватель математики

Ольга Седакова, писатель

Полина Солдатова, психолог

Павел Голушко, литератор

Дмитрий Сухоручкин, научный работник, преподаватель

Марина Бойко

Александра Рахманинова, биолог, пенсионерка

Ирина Зиновьева, искусствовед, филолог

Борис Зимин, инвестор

Юрий Богомолов, переводчик, журналист, политик

Алексей Вескер, режиссер

Николай Кульбака, преподаватель

Кира Разумовская, филолог

Анна Семёнова, правозащитник

Rav Isverige

Анна Браун, учитель

Вера Нечаева, художник

Вероника Назарова, врач

Елена Спенсер, гражданка России

Владимир Тютиков, режиссер монтажа

Андрей Егоров, гражданин

Леонида Трубникова, искусствовед, реставратор

Николай Прокудин

Игорь Джерри Курас, поэт

Марина Воронцова, преподаватель

Марианна Яровская, режиссер-документалист, исследователь

Татьяна Акимова, социальный психолог

Татьяна Пономаренко, культработник

Анна Романова, режиссер, художник

Евгения Толкунова, лингвист

Елена Ильина, художница

Наталия Дмитриевская, врач

Рита Ройтман, журналист

Екатерина Сисфонтес, художник

Елена Кривень, журналист

Тамара Эйдельман, учитель

Ирина Кругликова, пенсионерка

Ксения Ткач, иллюстратор, дизайнер, художник

Мария Варденга, сценарист, редактор

Александр Смирнов, рабочий

Татьяна Филиппова, журналист

Евгений Гиндилис, продюсер

Елена Гуркова

Борис Куприянов, работник книжного магазина

Ирина Касаткина

Павел Замиховский, художник

Роберт Загреев, публицист, бывший политзаключенный

Анастасия Холтом, дизайнер, предприниматель

Илья Остерман, ученый

Ирина Фролова, пенсионерка

Игорь Гутник

Александр Комеч, доктор физико-математических наук

Эльза Васильева, бухгалтер

Гоша Новиков, гражданин

Лея Забадыкина, психолог

Антон Курышев, художник, звукорежиссер

Мария Гроховская, психолог

Андрей Никитин, инженер

Илья Демуцкий, композитор

Владимир Потеря, предприниматель

Екатерина Лапина-Кратасюк, культуролог

Маргарита Ратникова, музыкант

Владимир Буряковский, юрист

Ольга Слободская, секретарь Ленинградского Рок-клуба

Юлия Полещук, переводчик

Мария Батова, певица, музыковед, регент

Наталия Ходырева, психолог

Гелия Певзнер, журналист

Мария Сукальская, редактор

Марина Разбежкина, режиссер-документалист

Глеб Щелкунов, фотокорреспондент

Нина Кочеткова, экономист

Юрий Кацман, предприниматель

Светлана Эрикссон, гражданин

Надежда Варшавская, педагог, эколог, пенсионерка

Илья Плотников, художник, дизайнер интерьеров

Дмитрий Дервенев, дизайнер

Марина Филимонова, пенсионерка

Евгения Сосина, журналист

Михаил Макаренко, журналист, преподаватель

Александр Лифшиц, филолог

Алексей Степанов, инженер

Инна Сехнаидзе, дизайнер

Галина Михалева, пенсионерка

Ольга Колобова, литератор (псевдоним Олег Ивик)

Ольга Низовцева, инженер

Элизабет Городкова

Александр Городков

Инна Курочкина, продюсер

Ирина Цвей, журналист

Марина Бобрик, историк русского языка

Петр Новохатский, пенсионер

Елена Володина, пенсионерка

Ириан Щеголева

Татьяна Коростышевская, балерина, педагог

Халиль Усманов, гражданин

Елена Русакова, психолог

Игорь Попов, гражданин

Ольга Миронович, журналист

Татьяна Щур, правозащитник

Николай Щур, правозащитники

Ирина Буддо, гид, дизайнер

Белла Брциева, пенсионерка

Вероника Романова, переводчик

Мария Елкина, историк

Михаил Козырев, теле- и радиоведущий, продюсер

Елена Агроскина, искусствовед

Наталья Чаплыгина

Андрей Гаврилов, журналист, переводчик

Ирина Спиридонова

Дмитрий Пеков, гимназист

Ксения Сорокина, гражданин

Ирина Спиридонова, пенсионерка

Елена Иванова, театральный продюсер

Ирина Буржимская, психолог

Вероника Коростылева, инженер

Елена Лысенко

Инна Харитонова, редактор

Максим Привезенцев

Оксана Матиевская, режиссер

Анастасия Ядрышникова, финансовый директор

Татьяна Мутутантри, лингвист-переводчик

Наталья Соколова, веб-дизайнер

Екатерина Жарова, филолог, преподаватель

Диана Чистякова, переводчик

Ксения Чурмантеева, переводчик

Михаил Шевелев, журналист, писатель

Николай Поляков, пенсионер

Ольга Дьяконова, юрист

Владислав Снеговой, пенсионер

Михаил Филатов

Марина Оболонкова, историк

Наталия Бочкарева, редактор

Елена Манн, пенсионерка

Андрей Кузькин, художник

Ирина Ленгауэр, кандидат экономических наук

Алексей Архипов, продюсер

Сергей Кожельский, предприниматель

Ростислав Желтенко, инженер-электронщик

Артур Гиваргизов, писатель

Илья Бабенков, оценщик

Людмила Москалева, композитор, педагог

Ольга Даниленко, юрист

Изольда Номеровская, пенсионерка

Дарья Свиридова Дарья Свиридова, педагог

Гульнара Низамова

Елена Никитина, пенсионер

Алексей Царегородцев, предприниматель

Катарина Золотых, мама студента

Андрей Измайлов, писатель

Ирина Ерохина, филолог

Оксана Кульчицкая, юрист

Сергей Кочетков, юрист

Лариса Платонова, врач

Каталина де Авенданьо, инженер, предприниматель, переводчик

Ольга Козлова, библиотекарь

Мария Арсенина, художник

Ольга Фукс, журналист

Софья Соколова, издатель

Наталия Ловецкая, журналист

Марина Камкина, дефектолог

Дима Широков, художник

Ришат Гатауллин, читатель

Евгения Харитончик, переводчик

Нина Маргаева, художник

Владимир Белоусов, предприниматель

Виктор Михалаш, пенсионер

Питэр Скрипкин

Юлия Соборницкая, журналист

Ирина Данелия, поэт, пенсионерка

Вадим Домбровский, режиссер

Чакчи Фросноккерс, режиссер

Григорий Майоров

Шилова Мария, флорист

Елена Лоури, программист

Ирина Ветрова, пенсионер

Олег Гудачёв, композитор

Екатерина Селизарова, адвокат

Дарья Федотова, менеджер культурных проектов

Юрий Зуборев, водитель

Татьяна Татаринова, гидрогеолог, пенсионерка

Светлана Крылова, программист

Игнатьева Любовь, дизайнер

Наталия Карагеоргос, профессор Веслианского университета

Николай Хальченя, гражданин

Лена Коротаева, художественная модель

Ирина Седакова, филолог

Лытко Ксения, технический редактор

Наталья Фихтенгольц, музыкант

Анна Абалкина, исследователь

Ольга Красновская, пенсионер

Азат Агабабян, экономист

Елена Строгалева, театровед, театральный критик, сценарист

Евгения Волкова, ветеринарный врач.

Ольга Бураковская, пенсионерка

Нина Переслегина, издатель

Татьяна Громковская, аудитор

Андрей Волна, врач

Ирина Демченко, журналист

Юлия Андрейчик, врач

Наталия Громогласова, аналитик

Антонина Драчева, неравнодушный человек

Катерина Киселева, правозащитник

Кирилл Резник, антрополог

Павел Гресь, журналист

Зураб Сабанадзе, архитектор

Олег Бураковский, священноиерей

Егор Савин, юрист

Юлия Ауг, актриса, режиссер.

Дмитрий Бурцев, композитор

Майя Повиненко, филолог

Андрей Борисов, гражданин

Люся Янгирова, искусствовед

Инна Болдырева, юрист

Айна Любарова, переводчик

Светлана Петровская, мать двоих детей

Андрей Костров, инженер

Татьяна Ильина, пенсионерка

Елена Кривенкова

Евгений Безбородов, автор и режиссер документального кино

Марина Лукьянчикова, врач

Галина Артеменко, журналист

Роман Маматов, ML Engineer

Алексей Ильин, дизайнер

Ирина Шанарова, юрист

Илья Назаров, лингвист, переводчик, издатель

Максим Коваленко, предприниматель

Наталия Трунова, преподаватель

Ирина Зенкевич, пенсионерка

Татьяна Грудкова, пенсионерка

Анатолий Вербин, журналист

Виталий Пугачёв, строитель

Анна Киртоки, предприниматель

Анна Медведева, библиотекарь

Константин Исааков, тревел-журналист

Елена Пастернак, филолог

Марина Баланюк, художник-реставратор

Андрей Мурашов, креативный директор

Александр Столярчук, журналист

Елизавета Лерер, редактор

Наталия Волкова, врач

Михаил Ямпольский, культуролог

Ольга Скорочкина, театральный критик

Яна Солдатенкова, домохозяйка

Олег Перанов, журналист

Татьяна Самойлова, искусствовед

Александр Рыклин, журналист

Максим Солюс, редактор

Вера Калинина, журналист

Валерий Шубинский, писатель

Полина Ворон, научный сотрудник ИМЛИ

Александр Плющев, журналист

Алексей Дмитриев, пенсионер

Сергей Скуратов, архитектор

Алексей Галин, кандидат химических наук

Ирина Борисенко, кандидат педагогических наук

Виолетта Ипполитова, медсестра

Алина Соколова, сценарист

Юлия Шевелева, режиссер, педагог

Антон Литвин, директор фестиваля KULTURUS (Прага)

Ангелина Злобина, писатель

Татьяна Набатникова, переводчик

Анастасия Рождественская, врач

Ольга Коновалова, домохозяйка

Михаил Мищенко, кандидат биологических наук

Владимир Штейн, инженер

Елена Соломкина, гражданин

Маргарита Мониава, пенсионер

Александр Власов, музыкант

Валерий Панюшкин, журналист, писатель

Елизавета Должанская, куратор

Николай Сибримов

Екатерина Пархоменко, редактор

Светлана Шевченко, пенсионерка

Дмитрий Тимофеев, врач

Дмитрий Яковлев, издатель

Инна Шульженко, писатель, журналист

Ольга Батталова, домохозяйка

Сергей Паремузов, предприниматель

Владимир Резников, экономист

Эдуард Белоусов, фермер

Вячеслав Шилов, художник, карикатурист

Василий Жилинский, художник

Георгий Курячий, преподаватель

Елизавета Мирошникова, искусствовед

Михаил Смагин, издатель

Ольга Михайлова, преподаватель

Сергей Купцов

Евгений Суров, журналист

Николай Иванов, кандидат искусствоведения

Елена Плюхина, геолог

Борис Петров, журналист, писатель

Василий Лурье, историк философии

Борис Бровцын, музыкант

Анна Колобова, журналист

Мариан Вербовецкий, экономист

Андрей Киреев, архитектор

Данила Гальперович, журналист

Марина Звенигородская, редактор

Галина Паушева, пенсионер

Чермен Хадиков, продюсер

Александр Расцветаев

Елена Баснер, искусствовед

Александр Наголюк, учитель

Игорь Гоманьков, адвокат

Александр Эткинд, историк

Мария Соловьева, переводчик

Вероника Рукина, врач

Мадина Алексеева, переводчик

Ольга Маслова-Вальтер, психолог

Анастасия Смекалова, кастинг-директор

Дмитрий Упорин, музыкант

Маша Вайсман, издатель, писатель

Татьяна Александрова, журналист

Дарья Юрищева, художник

Мария Лукка, художник

Ольга Щербакова, режиссер

Лариса Коровина, музеевед

Мария Брусовани, переводчик

Елена Севенард, врач, журналист

Александра Полян, филолог, переводчик

Ольга Мезенцева, учитель

Наталья Гриднева, журналист

Татьяна Воронина, историк

Маргарита Пянтина, продюсер

Галина Кучерявая, пенсионер

Елена Гусаренко, журналист, преподаватель

Павел Карманов, композитор

Марина Рудина, художник, искусствовед

Галина Ельшевская, искусствовед

Мария Нестеренко, филолог

Александр Русаков, сценарист

Мария Скуратова, бывш. архитектор

Анна Чайковская, гид

Владимир Раннев, композитор

Надежда Рукавишникова, филолог

Катя-Анна Тагути, художник

Сергей Зенкин, филолог

Алла Федоренко, художник

Ирина Умнова, журналист

Ася Фруман, переводчица, музыкант

Екатерина Кондратьева, архитектор

Анна Дергачева, филолог, переводчица

Сергей Кузнецов, пианист

Екатерина Марголис, художник

Екатерина Гуркова-Шварц, архитектор, художник

Елена Ардабацкая, журналист

Митя Храмцов, музыкант

Вера Лурье, пенсионерка

Игорь Хадиков

Тимур Деветьяров, учитель

Вячеслав Лагуткин, фотограф, куратор

Сергей Невский, композитор

Маша Глазовская, дизайнер

Анна Гощинская, филолог

Сергей Кагермазов, журналист

Эдуард Безобразов, журналист

Медея Федосеева, специализированный педагог

Мария Немцова, пианистка

Елена Васильева

Марина Голубовская, редактор

Кира Немировская, редактор

Наталья Пустынникова, фотограф

Александр Кириченко, филолог

Андрей Никольский, искусствовед

Александр Орлов, фотограф

Полина Осетинская, пианистка

Мария Пироговская, историк, антрополог

Алексей Алексеев, журналист

Александр Кадыков, врач

Анастасия Иванова,театровед, театральный критик

Игорь Булатовский, издатель

Дарья Серенко, художница, феминистка

Дмитрий Панченко, историк, филолог

Елена Островская, филолог

Мария Майофис, историк культуры

Илья Кукулин, историк культуры

Всеволод Зельченко, филолог

Федор Рожанский, лингвист

Анна Сергеева-Клятис, филолог

Галя Леонова, преподаватель

Наталия Червинская, художник

Елена Югай, сценарист

Олег Вавилов, издатель

Филипп Давыдов, иконописец

Тамара Теперик, филолог

Мария Рыклина, инженер

Михаил Золотоносов, литературовед, журналист

Лада Исмагилова, актриса

Наталья Рапопорт, архитектор

Николай Тарасов, журналист

Екатерина Светлова, редактор

Марианна Мордвинова, арт-менеджер

Наталья Нусинова, киновед, писатель

Мария Суханова, пенсионерка

Андрей Кириллов, театровед

Владимир Ефимов, режиссер

Елизавета Суркова, пенсионерка

Ольга Чеснокова, филолог-германист, продюсер

Ирина Петровская, журналист

Андрей Бугайский, гастрономический обозреватель, переводчик

Нина Агишева, театральный критик

Виталий Леонтьев, компьютерный писатель

Ирина Шалина, искусствовед

Вероника Павленко, художник-педагог

Ирина Стрельникова, экскурсовод, публицист

Алексей Колесниченко.

Павел Черняков, журналист

Илья Вейсман, юрист

Леонид Санкин, публицист

Татьяна Савицкая, пенсионерка

Леонид Романков, член Правозащитного совета СПб

Дэн Шорин, писатель

Сергей Винокуров, кинорежиссер

Юлия Линчевская, юрист

Дарья Леванина, подписываю

Александр Хотеев,гражданин

Светлана Манукова, член Союза журналистов России

Мария Ахметова, филолог

Елена Литвяк, детский писатель, журналист, преподаватель

Андрей Воронцов, гражданин

Татьяна Матюхова, актриса

Марина Янева, преподаватель

Максим Шишов, актер

Наталья Пахсарьян, филолог

Наталия Эфендиева, кинокритик, театровед

Борис Лихтенфельд, литератор

Александра Кораблёва, композитор

Галина Зыкова, филолог

Владимир Петров, журналист

Наталия Пшеничникова, музыкант

Евгения Тропп, театровед, театральный критик, редактор

Ксения Ермошина, социолог

Александра Горбова, переводчик

Денис Чернов, дизайнер, производство мебели

Мария Михайлова, литературовед

Татьяна Клявина, театровед, социолог

Юрий Жуковский, писатель, поэт

Анна Евсеева, сценарист, журналист

Елена Стишова, кинокритик, культуролог

Кира Бородич, администратор школы

Андрей Архангельский, журналист

Наталия Каспирович, художник

Мария Филлимор-Слоним, журналист

Владимир Кантор, театровед, театральный критик

Константин Горожанко, редактор

Игорь Круглов, доктор биологических наук

Наталья Титова

Андрей Петров

Наталья Геворкян

Анна Непершина, инженер, многодетная мама

Кулаков Михаил, специалист по ВЭД

Александр Оленкевич, пенсионер

Инна Эстеркина, журналист

Татьяна Лиханова, журналист

Юлия Серебренникова, переводчица

Лариса Павлова, редактор

Мария Ботева, писатель

Лариса Павлова

Никита Соколов, историк

Клена Лонгинова

Сергей Бондарьков, редактор

Олеся Кокина, журналист

Борис Ильин, историк театра

Наталия Никифорова, школьный психолог

Леонид Комаровский, литератор

Наталья Никулина, пенсионерка

Ирина Головинская, редактор

Александр Раппопорт, сценарист

Анна Воздвиженская, редактор

Светлана Ковалец, социальный работник

Татьяна Волкова, искусствовед

Иван Павлов, аниматор

Анастасия Родионова, журналист, писатель

Лариса Филимонова, редактор

Алексей Банных, архитектор

Марина Евсеева, редактор, филолог

Виолетта Гудкова, историк театра и литературы

Алена Романова, художник

Евгений Асс, архитектор

Илья Жегулев

Сергей Слышенков, дизайнер

Анна Туревская, редактор

Елена Дорден-Смит, телепродюсер

Анастасия Соловьева, искусствовед

Вадим Востров, журналист

Наталья Астанина, редактор

Михаил Баркан, продюсер, режиссер, педагог

Евгений Осташевский, поэт, педагог

Стас Жицкий, художник, дизайнер

Михаил Китайнер, издатель

Елена Вольгуст, театральный критик, журналист

Антон Чернин, журналист, радиопродюсер

Константин Бронзит, режиссер анимационного кино

Наталья Скороход, искусствовед, педагог

Наталья Уполовникова, режиссер, педагог

Мария Калмыкова, скульптор

Екатерина Бондарчук, художник

Татьяна Чистова, режиссер

Нина Савченкова, философ, психоаналитик

Екатерина Спиваковская, журналист

Александр Шундрин, журналист

Сергей Курт-Аджиев, журналист

Ольга Качуровская, кутюрье

Игорь Кузнецов, писатель

Лев Хильченко, пенсионер

Сергей Соколов, журналист

Олег Дорман, кинематографист

Сергей Щукин, курьер

Елена Чугунова-Полсон, филолог

Елена Глухова, филолог

Светлана Шарова

Александр Аникин, филолог

Виктория Смирнова-Майзель, кинокритик, педагог

Арсен Мирзаев, поэт

Леонид Жмудь, историк

Дарья Полыгаева, журналист

Михаил Шейнкер, филолог

Дмитрий Новиков документалист, переводчик

Юлия Трубикина, профессор CUNY

Анна Шульгат, переводчик, театровед

Андрей Прошкин, кинорежиссер

Станислав Шипунов, пенсионер

Ольга Шервуд, журналист, кинокритик

UPD 12 февраля 11:00 мск

Леонид Федоров

Вероника Виногродская, переводчик

Владимир Рощин, инженер

Сергей Ухов, активист

Петр Приморский, музыкант

Ирина Веденина, преподаватель музыки

Игорь Аксельрод, физик, пенсионер

Геннадий Щеглов, предодаватель

Герман Лукомников

Александр Егай, кинопродюсер

Юлия Дозорец, журналист

Нелли Муминова, документалист

Григорий Оклендский, поэт

Илья Харит, писатель, адвокат

Галина Бондарева, учитель

Ольга Мяэотс, переводчик

Софья Свердлова, реставратор, искусствовед

Ирина Фильченкова

Геннадий Волков, врач

Анна Иткин, преподаватель

Дмитрий Чернышев, писатель

Татьяна ергеева, пенсионерка, педагог

Александр Филин, пенсионер

Яна Середнева, преподователь

Ольга Надеждина, артистка

Евгений Малышев, журналист

Владимир Рубцов, режиссер, педагог

Матильда Мокина, монтажер

Владимир Синдеев, пенсионер

Алла Савошевич, художница

Мария Теплицкая, гражданин

Виктория Гребенникова, психолог

Ольга Астафьева, филолог

Владислав Песин, музыкант

Игорь Тихонов, садовод

Алексей Тюрин, гражданин

Алексей Курчиков

Татьяна Казанцева, художник

Борис Эльконин

Виктория Легких, филолог

Борис Черный, преподаватель

Ирина Саминская, руководитель культурных проектов

Светлана Ошер

Елена Петухова, архитектор

Наталья Синегубова, пенсионерка

Наталья Мордасене, служащая

Елена Семенова, редактор

Екатерина Семенова, преподаватель

Илья Белов, режиссер

Марина Балуева, учитель, писатель

Людмила Беляева, музыкант

Наталья Исаева, философ, индолог, историк театра

Юлия Никитина, мама сына

Михаил Сушков, маляр

Сергей Иванов, историк

Зоя Кошелева, киновед

Татьяна Козак, филолог

Ольга Полетаева, библиотекарь

Екатерина Гранцева, историк

Анна Мирза, режиссер, поэт

Борис Цельникер, скульптор

Светлана Андрианова, художник, режиссер

Александр Бонк, военный пенсионер

Татьяна Чернышева, переводчик, редактор

Наталия Кондратова, художник

Антон Прищепа, кларнетист, композитор

Михаил Рожанский, историк

Андрей Смирнов

Диана Янбарисова, социолог

Михаил Хазин, переводчик

Валерий Чистяков

Евгения Иванова, домохозяйка

Роман Страхов, коммерческий директор

Воронцов Дмитрий

Владимир Эфоимсон, поэт, математик

Лев Рубинштейн

Анна Фаныгина, дизайнер

Михаил Фрейдин, врач

Виктория Толмачева, преподаватель

Лариса Травина, психолог

Анна Петрова, редактор

Валерий Полиенко, режиссер

Алексей Козлов, правозащитник

Дмитрий Дундуа, лингвист

Илья Десятерик

Екатерина Юсупова-Селиванова, психолог

Андрей Ким, предприниматель.

Даниил Васильев, художник

Екатерина Мишина, юрист

Андрей Сильвестров, режиссер

Герман Лукомников

Василий Золотов, историк авиации

Ирина Губерник, хореограф

Антон Акимов, фотограф

Павел Сузи

Наталья Пушина, исследователь, волонтер

Зоя Лозинская, художник

Игорь Кравчук, филолог

Михаил Иоссель, писатель, преподаватель

Ирина Богат, издатель

Валентин Журавель, научный работник

Катерина Ковалева, художник

Елена Галкина, политический аналитик, историк

Ирина Кельнер, журналист

Валерия Горбова, искусствовед

Елена Макарова, писатель

Елена Дорман, переводчик

Ирина Ситкова, режиссер, сценарист

Милена Ушакова, маркетолог

Лидия Аристова-Жакмэн, пенсионерка

Владимир Капустин, гражданин

Леонид Кондратенко, пенсионер

Александр Пищальников

Татьяна Авилова, геофизик

Анна Родионова

Елена Сивкова, филолог

Алексей Сунцов, психиатр

Людмила Климанова, правозащитник

Галина Луцкая, художник

Сергей Маслов, кинематографист

Ирина Ронкина, правозащитник

Елена Микаэлян

Светлана Бондарчук, пенсионер

Лиза Муравьева, переводчик

Иван Жук, музыкант

Алексей Любимов, актер

Анна Лучинина

Екатерина Анохина

Карина Гукасян-Хант, переводчик

Николай Никонов, физик

Елена Лебедева-Хоофт, биолог, переводчик

Субочев Алексей, публицист

Урусова Людмила, пенсионер

Владимир Билак

Мария Костюкевич, журналист

Наталия Аленицына, скрипачка

Галина Шипилова, архитектор

Герман Лукомников

Анна Климович, врач

Михаил Шевцов, музыкант, писатель

Ирина Дмитриева, литератор

Елена Дроздова, художник

Татьяна Светозарова

Наталия Полякова, фотограф-любитель

Юлиан Селицкий, пианист

Ольга Критская, преподаватель

Наталия Зозулина, балетовед, преподаватель

Ольга Дымшиц, химик

Екатерина Бойкова, художник-мультипликатор

Артемий Стрелецкий, историк, преподаватель

Наталья Лев, инженер

Мария Марина, фотограф и режиссер

Александр Коряков, журналист

Юрий Марьямов, журналист

Дина Годер, театральный и анимационный критик

Феодора Доможилова-Каплан, куратор, художник, преподаватель

Ольга Шубина пенсионерка, инженер, мать, бабушка

Сергей Мещеряков, историк

Мария Некрасова, предприниматель

Нина Беленкина, редактор

Людмила Белова, художник

Лидия Фёдорова, арт-менеджер

Евгения Димант, библиотекарь

Ольга Бригида, директор предприятия

Мария Дорман, педагог

Вероника Кравченко, пенсионер

Лиза Скворцова, режиссер анимационного кино

Нина Горланова, студентка

Юрий Ярин, художник

Оксана Ласточкина, переводчик

Эвелина Шац поэт, эссеист, художник

Наталья Скороход, искусствовед

Роман Ануфриев, гражданин

Рузалия Земнухова, пенсионерка, мама

Майя Зимина, архитектор

Анжелика Майер, гражданка Германии

Мария Шер, художник, поэт

Мила Липовская, художник

Кира Балаян, редактор

Игорь Петровский, художник, дизайнер

Владимир Мирзоев, режиссер

Ольга Лесникова, художник

Ирина Ерисанова, писатель

Ирина Жовтун, пенсионерка, мать 10 детей и бабушка 11 внуков

Илья Симановский, физик

Сергей Финогин, рабочий

Михаил Огородников, исследователь, предподаватель

Михаил Мордвинов, пианист

Лариса Шукайло, пенсионерка, правозащитник

Ирина Дворкин, мать

Никита Спиридонов, художник

Денис Ревякин, отец троих детей

Андрей Цырульников

Александр Суслов, студент

Гульнара Ханнанова

Татьяна Нешумова, филолог, художник, поэт

Иван Ахметьев, литератор

Людмила Агапова, театровед

Елена Калугина, врач

Маргарита Живова, филолог

Вячеслав Дрезнер, политический беженец

Кирилл Миронов, докторант права

Константин Козакевич преподаватель вокала, певец, дирижер

Вадим Титов, музыкант, политэмигрант

Юлия Гаврюшина, пенсионерка

Михаил Зеликин, плотник

Ольга Жичинская, программист

Елена Карт, пенсионерка

Татьяна Долинина, преподаватель

Марина Блинникова

Ольга Кислицина, пенсионерка

Валерия Бузылева, редактор

Ага Гулиев, врач

Умиль Габитова, инженер

Роман Лейбов, филолог

Нора Потемкина, музыковед, певчая, регент

Ирина Соловьева

Миша Нодельман, скрипач

Татьяна Абрамова, учитель

Алексей Таранин, художник

Несвеля Калабаева, пенсионерка, педагог

Валерия Корчагина, гражданин

Светлана Данилова, журналист

Вера Пророкова, переводчик, редактор

Марина Хуторянская

Евгений Малышкин, философ, преподаватель

Елена Арзамасцева, домохозяйка

Юлия Ходько, искусствовед

Алексей Кузнецов

Ворсина Людмила, пенсионерка

Андрей Лось, журналист

Алексей Вьюгин, инженер

Галина Селиванова, гражданин

Ирина Чернышёва, преподаватель

Маргарита Шабурова, культуролог

Марина Алексеева, художник

Павел Аптекарь, журналист, историк

Надежда Брейман, журналист

Анастасия Джентили, исследователь, преподаватель

Карина Черняк, пенсионерка

Ольга Буткевич, мама пятерых детей, в том числе двух мальчиков

Григорий Гурьянов, архитектор

Наталья Лаврентьева, пенсионерка

Евгений Корчагин, режиссер, сценарист

Борис Степанов, культуролог

Галина Бильдеева, режиссер

Георгий Кириллов, врач

Арсений Троицкий, режиссер монтажа

Екатерина Елпатьевская, историк

Сергей Генералов, сценарист, писатель

Софья Чернышева, режиссер

Наталья Жильцова, блогер

Екатерина Соболь

Ирина Филатова, логопед

Анастасия Шумихина, преподаватель

Юрий Ущаповский, музыкант

Наталья Фролова, журналист, редактор

Ксения Андреева, инженер

Екатерина Казанцева, художник, фотограф

Михаил Тамм, физик

Марина Федоровская, журналист, куратор

Ольга Гольдина, художник

Игорь Багатурия, сценарист, режиссер

Елена Джения, гражданин

Ираида Юсупова, композитор

Юлия Глезарова, кинодраматург

Александр Андреев, архитектор

Александр Ефремов, фотограф

Данила Демин, психолог, бизнес-консультант

Алексей Бреннер

Анастасия Нехаева, активист

Дубицкене Елена, читатель

Анна Косенко

Николай Рекубратский, научный сотрудник

Родион Белецкий, писатель, драматург

Сергей Ясинский, патентовед, патентный поверенный

Мария Глазкова, фотограф, музыкальный продюсер

Аркадий Коников, программист

Наталья Резник

Владимир Зимогляд, консультант

Наталья Глянкина, арт-продюсер, философ искусства

Ян Шередеко

Петр Бизюков, социолог

Дарима Железнова, учитель

Дмитрий Курцман, музыкант

Екатерина Ди Санто

Егор Агафонов, издатель

Иван Курилла, историк

Арина Лосина, художник

Максим Драницин, художник

Ирина Громаковская, редактор

Светлана Тейлор, куратор

Мария Шликевич, искусствовед, сотрудник Эрмитажа

Евгений Кляченков, историк

Олег Хаит, школьный учитель

Ирина Глинкина, врач

Галина Петрова, филолог

Оксана Гончарко, кандидат философских наук, преподаватель

Александр Можаев, историк, журналист

Бородинов Андрей, научный сотрудник

Варвара Жаркая, филолог

Оксана Саркисян, искусствовед

Галина Федина, преподаватель

Екатерина Мирзоева, кинопродюсер

Мария Жаворонкова, редактор

Василий Иванов, инженер

Виктория Марченкова, художник

Андрей Ремнев, художник

Елена Лудилова, библиотекарь

Наталия Румянцева- Перель, актриса, педагог, мать двух сыновей

Екатерина Соловьева, журналис

Марина Уринова, пенсионерка, учитель

Лена Скрипкина, режиссер

Марина Зимогляд, журналист

Екатерина Попова, издатель

Вадим Титов, издатель

Жанна Николаева, мама и бабушка

Лидия Грибакина, редактор

Александр Косвинцев, журналист

Катя Демьянова, художник

Юрий Красавин, композитор

Галина Павлова, искусствовед

Анатолий Королев, композитор

Алексей Крашенинников, композитор

Георгий Абросимов, печатник

Олег Савицкий, научный работник

Иван Воронцов, журналист

Ольга Баскакова

Ольга Баскакова, дизайнер

Мария Натоцинская, пианистка

Александр Щекотов, аучный сотрудник

Екатерина Гельфанд, менеджер

Руслан Линьков, журналист, писатель

Владимир Швейский, поэт

Ксения Литвиненко, врач

Олег Габитов

Алиса Иванова, режиссер

Александр Гнетнев, корреспондент

Инна Тигунцова, исследователь, преподаватель

Дмитрий Семёнов

Святослав Афонькин, журналист

Олег Сыроваткин, гражданин

Мария Великанова, филолог, психолог

Сергей Вилюман, композитор, переводчик

Евгений Айзенштат, инженер

Маргарита Карпенко, пенсионерка, технолог

Григорий Манасевич, видеооператор

Елена Янкелевич

Борис Стомахин, публицист, бывший политзаключенный

Юлия Гаврилова

Людмила Лежнева, переводчик

Алла Вронская, искусствовед, преподаватель

Борис Филановский, композитор

Мария Лобурь-Селезнева

Мария Лобурь-Селезнева

Фаина Османова, журналист

Артем Лангенбург, журналист

Елена Ярикова, врач

Ольга Зальц, пенсионерка

Юлия Юдина-Клюгвант, художник

Фоменко Илона педагог

Сергеев Сергей, электрик

Светлана Шахшаева, врач

Владимир Гольдин, телепродюсер

Наталья Назарова, сценарист, кинорежиссер

Юлия Берман, переводчик

Марина Цетлин, коуч

Татьяна Пасман, педагог

Андрей Суздалев, художник, поэт, педагог

Михаил Лашкевич, физик

Евгений Пономарев, музыкант

Вера Шамрова, пенсионерка

Александр Оболонский, преподаватель, исследователь

Ольга Оболонская, редактор

Андрей Зоммер, пенсионер

Илья Чистяков, музыкант

Михаил Рыбаков, бизнес-консультант

Ирина Мотобрывцева, филолог, переводчик

Назар Кожухарь, музыкант

Райхлин Анатолий, врач

Елена Гольдберг, переводчик

Александр Волков, писатель, драматург

Евгения Хорольцева

Дмитрий Холланд, врач, переводчик, предприниматель

Светлана Антонова художник

Ирина Трубецкая, историк архитектуры

Алина Бодрова, филолог

Джулия Барнс, журналист

Хаим Грехъ, поэт

Татьяна Тутаева

Диана Гаспарян, философ, преподаватель

Татьяна Черезова, архитектор

Наталья Иевлева, музейный социолог

Юрий Берлин, провел детство в ГУЛАГе на Колыме

Светлана Севастьянова, гражданин

Елена Коренева, актриса

Мария Борисова, журналист

Марина Маринина, инженер

Дмитрий Курляндский, композитор

Кирилл Яковлев, гражданин

Елена Зотова, заслуженный работник культуры РФ

Елена Абраменкова, дизайнер-фрилансер

Сусанна Волкова, преподаватель

Михаил Волков, математик

Людмила Синицына, заведующая лабораторией

Анатолий Айзенштейн, режиссер

Виктор Селютин, математик

Алексей Паперный, музыкант

Татьяна Смирнова, журналист

Ирина Глушкова, востоковед

Мария Косова, специалист по закупкам

Юлия Галямина, политик, депутат, преподаватель, журналист, редактор

Дмитрий Куликов, программист

Катя Муромцева, художник

Сергей Фролов, врач

Иосиф Хигер, пенсионер

Нина Спиридонова, журналист

Саша Шмель

Ирина Товпенец, пенсионерка

Анастасия Кошкина

Светлана Шведова, дизайнер

Нина Захаркина-Березнер, организатор образовательных проектов

Алексей Дунцов, лингвист

Максим Евсеев

Сергей Струков, переводчик

Ашот Назарян, гражданин

Татьяна Беспалова, специалист по стратегическому планированию

Татьяна Вельгорская, гражданин

Александр Алехин, безработный

Катерина Хмельницкая, психолог

Демьян Кудрявцев, поэт

Анна Стеблева, журналист

Антон Мухин, журналист

Валерий Поташов, журналист

Юлия Тризна, сотрудник издательства

Зинаида Левичек, филолог

Лариса Родыгина, предприниматель

Елена Зорина, юрист

Марина Ефимова, инженер

Елена Новицкая, архивист

Наталья Митрофанова, исследователь, преподаватель

Лариса Саврасова, психолог

Ася Бубнова, психолог

Лев Зильбер, фотограф

Валентина Кудинова, учитель

Мария Зимина, сотрудница книжного магазина

Денис Сибельдин, поэт

Алексей Уклеин, инженер

Эмилия Петанова, преподаватель

Диана Аветисян, столяр

Марина Аромштам, писатель, журналист, педагог

Дина Васильева, пенсионерка

Зинаида Рыкачева, предприниматель

Мария Марамзина, журналист

Екатерина Пригорева, журналист, редактор

Денис Краснов, гражданин

Сергей Ермоленко

Людмила Арефьева, редактор

Сергей Стеблёв

Виктор Кузнецов, сотрудник книжного магазина

Алексей Макушинский, писатель

Руслан Барабанов, актер

Ольга Игнатьева, гид-переводчик

Сергей Филенко, плотник, блогер

Инна Моисеева, пианистка

Илья Щуров, математик

Вера Отдельнова, пенсионерка

Татьяна Низовкина, библиотекарь

Илья Новиков, режиссер

Михаил Поленов, пенсионер

Анатолий Вершик

Мадина Ахмедова, юрист

Меир (Дмитрий) Антопольский, врач

Марина Егоренкова, дизайнер

Андрей Игнатов, преподаватель

Виктор Гуревич, музыкант

Наталья Севец-Ермолина, блогер, гражданский активист

Ирина Боганцева, учитель

Андрей Бошкин, пенсионер

Иван Подымахин, актер

Инна Кравченко, редактор

Ольга Лапицкая, пенсионер

Владимир Гочуа, музыкант

Леонид Слонимский, архитектор

Павел Герасименко, арт-критик, искусствовед

Валентина Федченко, филолог

Ольга Козманишвили (Старченко), врач

Марк Булошников, композитор

Ольга Орловская, предприниматель

Мария Максимчук, учитель

Кира Долинина, искусствовед, журналист

Ирина Славина, журналист

UPD 12 февраля 16:00 мск

Борис Кузнецов, публицист, политэмигрант

Ольга Вайсберг, экономист

Светлана Браун

Антон Обрезчиков, журналист

Лилия Кожемяченко, переводчик, мама

Инна Ланьо, художник

Юлия Дзоз, мама

Нина Аныкина, врач

Иван Дмитриев, стратегический маркетолог

Елена Бронникова, филолог

Иван Святченко, журналист

Анастасия Мигла, философ

Анна Носова, архитектор

Борис Фирман, преподаватель

Денис Нижник

Ольга Ушакова, филолог

Света Шестопалова, врач, химиотерапевт

Татьяна Давыдович, журналист

Светлана Федотова, литературовед.

Александра Вахрушева, библиотекарь

Дмитрий Скурихин, предприниматель

Александр Берзинг, архитектор

Валерий Безносенко, врач

Александра Литвина, редактор

Ксения Попова

Татьяна Акимова, пенсионерка, в прошлом архитектор, дизайнер

Евгений Иванов, дизайнер, музыкант

Алла Лескова, писатель

Елена Фарбер, многодетная мать, бабушка восьми внуков

Вероника Федорова, режиссер-аниматор, художник

Вячеслав Корниченко, режиссер

Дарья Померанцева, дизайнер

Александр Бадьев, отец журналиста

Александра Анисимова, куратор выставок

Алексей Егоров, адвокат

Елена Садовникова, пенсионерка

Анна Дулевская, журналист

Галина Корец, переводчик

Оксана Борисова, учитель

Екатерина Захарова, менеджер

Юлия Скрипкина, педагог, ученый

Анна Сагальчик, продюсер

Даниил Шигапов, артист

Владислав Забалуев, филолог

Ольга Цынская

Валентина Виноградова, пенсионерка

Михаил Городецкий, редактор

Ирина Гордеева, историк

Татьяна Дорутина, правозащитница

Мария Секацкая, кандидат философских наук, преподаватель

Лев Шпринц, букинист

Евгений Осин, психолог

Мария Волохнская, художник

Анна Горелкина, музыкант, педагог

Наталья Брюно, психолог

Наталия Рогова

Ирина Ивановская, музыкант, преподаватель

Дмитрий Свергун, режиссер, блогер

Дмитрий Гончарко, преподаватель

Роман Альтстоун, журналист, правозащитник

Татьяна Баранова, концертмейстер, педагог

Владимир Баландин

Евгения Прокопьева, переводчик, преподаватель

Людмила Коренвская, инженер

Павел Лемешев, работающий пенсионер

Станислав Коренюгин

Кирилл Будаев, писатель

Вячеслав Шмыров, киновед

Никита Камитдинов, журналист

Анастасия Торопова, художник

Ирина Сандомирская, преподаватель

Наталия Мазо, филолог

Михаил Ломоносов, учитель истории

Сергей Вилков, журналист

Арье Ольман, лингвист, филолог, преподаватель

Диляра Тасбулатова, кинокритик, писатель

Ольга Шляпникова

Антон Цимерман, художник

Борис Петросян

Маша Петрова, художник

Катя Милославская, художник, режиссер анимационного кино

Наталья Шимкевич, режиссер

Александр Чепарухин, продюсер, издатель

Инна Картавцева

Ольга Поливко, стилист

Вася Демьянов, ученый

Сергей Панин, гражданин

Оксана Булгакова, редактор

Евгений Зеленюк, журналист, математик

Сергей Шокарев, историк

Гульнара Гербек

Татьяна Нестерова, кандидат химических наук

Дмитрий Харитонов, дизайнер

Александр Ливинский, художник

Галина Ливинская, художник

Алла Севальнева, бухгалтер

Ирина Оболонская, музыкант, педагог

Людмила Кочеткова, домохозяйка

Владимир Мелкумов, пенсионер

Елена Агасарян, врач

Анастасия Шенталинская, художник

Анастасия Кёниг, экономист

Тикки Шельен, сонграйтер

Александр Хлопов

Николай Куранов, экономист

Вальдемар Фройнд, мехатроникер

Наталья Мелёхина, прозаик, журналист

Ирина Мазепа, IT-специалист

Галина Кулаева, пенсионерка

Татьяна Иосифян, преподаватель

Дина Батий, переводчик

Анна Абаза, редактор, журналист

Светлана Расторгуева, воспитатель

Людмила Овчинникова, экскурсовод

Екатерина Гюль, поэт, художник

Ирина Полякова домохозяйка

Агата Брайнин, преподаватель музыки

Валерия Бондаренко, киновед

Светлана Шиманюк, режиссер

Оксана Милицина, музыкант

Елена Григорьева, инженер-химик, пенсионерка

Ксения Коваленко, переводчик

Ольга Давыдова, исследователь кино и фотографии

Валентина Берникова

Наталья Демидова (Ковашкина), переводчик

Елена Яблонская, директор книготорговой фирмы

Василий Шиховцов

Мария Касьяненко, переводчик, социальный работник

Андрей Марковский, пенсионер

Константин Корягин, редактор

Анна Рахманько, переводчик

Юрий Вдовин, правозащитник

Елена Кондратова, пенсионерка

Валерия Пичугина, историк, искусствовед

Леонид Бажанов, искусствовед

Сергей Карпов, документалист, продюсер

Тимофей Ткачёв, режиссер

Инесса Чилингарян, переводчик

Виктория Раубо, архитектор

Филипп Дворник, работник культуры

Григорий Симаков, организатор литературных вечеров, экскурсовод

Андрей Федотов, филолог

Наталья Шкуренок, журналист

Валерия Мартьянова, редактор, блогер

Лидия Арданова (Кислякова), неоэллинист, переводчик

Виктор Голубев

Юрий Аммосов, IT-специалист

Алексей Курбанов, музыкант

Анастасия Вильчи, ведущая

Вениамин Сапожников, переводчик

Таня Ди Джоя, преподаватель

Лев Талалаевский, безработный инженер

Ирина Пармузина, научный сотрудник

Софья Лурье, гид, переводчик

Ольга Гассельблат, научный сотрудник

Вадим Карамзин

Лия Гусейн-Заде, танцовщица, педагог

Александр Самарцев, поэт

Михаил Паутов, специалист по многоагентным системам

Людмила Шакина

Наталья Свирская

Ольга Кожевникова, индивидуальный предприниматель

Геннадий Цыпин, музыкант

Юлия Бродская (Добринская), поэт, учитель

Роман Мельник, фрилансер

Александр Локшин, математик

Ирина Стихина, предприниматель

Елена Хацкевич, пенсионерка

Лия Обшадко, хормейстер

Ольга Филиппова, библиотекарь

Елена Волкова, журналист

Валерий Полуновский, художник

Виктор Поляк, журналист

Кирилл Емельянов, социолог

Екатерина Гамазова, предприниматель

Мария Зайденберг, графический дизайнер

Дмитрий Долинин, кинорежиссер

Елена Ягозинская, дизайнер, журналист

Анатолий Курчаткин, гражданин

Розалина Сейранян, маркетолог

Ольга Мальцева

Наталья Константинова, химик

Ирина Львова

Татьяна Кормер, издатель, художник

Ирина Акаева, сотрудник издательства

Наталья Даттэ, учитель музыки

Рома Годунов, дизайнер, художник

Александр Ярин, литератор

Виктория Евтюхина, режиссер - педагог, актриса

Алена Самсонова, сценарист, режиссер-документалист

Алина Попова, переводчик

Эдита Бусан, учитель

Ирина Шмидт, инженер, химик, технолог

Игорь Норманн, архитектор

Антон Сухарев, режиссер, сценарист, педагог

Ирина Волкова, переводчик, преподаватель

Геннадий Носенко, научный сотрудник

Елена Илюшина, пенсионерка

Елена Казакова, маркетолог

Антонина Баевер, художник

Юлия Баграмова, риэлтор

Ирина Вилкова, режиссер, актриса

Роман Сенчин, литератор

Ольга Нетта Левицкая, дизайнер

Максим Буланов, тьютор

Лилия Волкова, писатель

Дмитрий Рындин, издатель

Алексей Уминский, священник, публицист

Викентий Косинов, санитар

Инна Лазарева, мать и бабушка

Антон Нестеров, переводчик

Лев Апекушин, гражданин

Ольга Зверькова, врач

Леонид Абасов

Лиза Тезнева, студентка режиссерской лаборатории

Елена Колосовская

Александр Филиппов, архитектор

Игорь Семенников

Марина Макарова, журналист

Елена Курская, учитель

Анна Чеканова, иллюстратор, тату художник

Андрей Евдокимов, киновед

Александр Баркин, пенсионер

Наталья Кигай, психолог

Наталья Невежина, преподаватель

Наталия Павлова, сотрудник музея

Виола Мухина, режиссер-документалист, психоаналитик

Егор Алексеев, блогер, журналист

Оксана Сильвестрова, домохозяйка

Антон Станиславский, преподаватель

Борис Заборов, художник

Ирина Басова, литератор

Любовь Попова, искусствовед

Андрей Байков

Дмитрий Богданов, математик, бард

Людмила Ольшанская

Наталья Рысс, режиссер анимационного кино, художник

Юрий Завадский, физик

Екатерина Шагалова, лингвист

Александра Кобрина, музыкант

Маргарита Дульченко, режиссер

Николай Овчинников, журналист

Сади Рахманова, художник-керамист, педагог

Елена Боциева, реставратор

Татьяна Казарина, филолог, преподаватель

Ольга Вишнёва, художник

Арина Козеева, архитектор

Татьяна Казарина, филолог, преподаватель

Татьяна Козлова

Петер Пеннер, социальный работник

Мария Бабурова, художник

Людмила Кришталева, дизанер

Константин Фйордов, музыкант

Светлана Максимова, филолог, гид-переводчик

Наталия Баландина, домохозяйка

Полат Джамалов, пенсионер

Владимир Тихонов, гражданский активист

Наталья Сероштанова, преподаватель

Елена Новоселова

Елена Семёнова, предприниматель, экономист

Чон Чонович Ко, волонтер

Анна Гайнутдинова, искусствовед, историк архитектуры

Дарья Шадрина, продюсер

Анатолий Любименко, журналист

Виктория Пономарева, жена политзаключенного

Роман Удот, активист

Ирина Кельнер, журналист

Андрей Новоселов врач, психотерапевт

Алексей Вайсфельд, генеалог

Мария Толстая, переводчик

Василиса Лебедева, художник

Татьяна Старостина, переводчик, театральный обозреватель

Илья Трубленко, писатель

лена Карезина, филолог, литературный редактор

Лариса Амосова, инженер, мама троих детей и бабушка пяти внуков

Юрий Свирский, специалист по персоналу

Ольга Мамаева, журналист

Светлана Плеханова, переводчик

Анна Кадыкова, режиссер анимационного кино

Надежда Виноградова, бухгалтер

Тимофей Веронин, писатель, педагог

Владимир Кудрявцев, психолог

Ирина Вольфсон, преподаватель

Владимир Барышников, гражданин

Анна Клименко, правозащитник

Светлана Казакова, театральный менеджер

Виктор Горбатов, преподаватель

Игорь Комаров, менеджер

Ксения Драгунская, драматург

Елизавета Миллер, музыкант, преподаватель

Лейла Эрдман, художник

Людмила Минеева, пенсионер

Динара Да, предприниматель

Юлия Захарова, фотограф

Дмитрий Егоров, театральный режиссер

Сергей П., музыкант

Андрей Тавров, поэт

Светлана Уткина, муниципальный депутат

Олег Вербицкий, биохимик

Алексей Слюсарчук, режиссер

Александра Соколовская, режиссер, сценарист

Галина Бондарь, пенсионерка

Наталья Сейбиль, журналист

Людмила Самарина, преподаватель

Алена Ярмак, психолог

Анна Герман, преподаватель

Иван Янклович, гражданин

Фарида Исрапова, филолог

Лариса Шамикова, журналист, редактор

Алевтина Махнёва-Сабо

Юлия Никитина

Мария Семушкина, музыкальный продюсер

Ольга Ровнова, лингвист

Дмитрий Перов, токарь

Марина Калинчук, пенсионерка

Анастасия Малеева, фотограф, режиссер

Анна Жигалова, PR-менеджер, журналистка

Светлана Вареникова, гражданин

Вита Дав

Олег Кораблин, пенсионер

Тамара Ванышева, пенсионерка

Владимир Зубец, дизайнер

Дана Канра, писательница

Елена Коршунова, врач

Мария Подгорбунская, искусствовед

Александр Костин, садовник

Владимир Богдан, адвокат

Станислав Щербаков

Елена Селезнёва, домохозяйка

Александр Макаров, инженер

Михаил Володин, литератор

Владимир Заславский, пенсионер

Ирина Вайман, бывший преподаватель, экскурсовод

Альберт Борохов, адвокат

Геннадий Комков, священник

Анастасия Лукомская, поэт

Татьяна Северина, инженер

Елена Санникова, юрист, публицист, поэт

Ника Кочековская, историк

Ирина Вечтомова, менеджер

Анна Шибарова, филолог

Анна Журба, куратор

Людмила Маликина, преподаватель

Лариса Мазитова, преподаватель

Елена Нигри

Елена Григорьева, детский поэт

Павел Гусак, пенсионер

Эрвин Гааз, режиссер, актер

Михаил Картышов, писатель

Оксана Быстрова, преподаватель

Андрей Климов, программист

Вадим Шалимов, пенсионер

Екатерина Чевкина, переводчик, редактор

Ренат Ахметов, преподаватель

Светлана Конеген, журналист, теле- и радиоведущая, фотограф, художник

Нина Кириллова, историк

Евгений Подолин, юрист

Наталья Синельник, художница

Семен Новопрудский, журналист

Виктория Кудинова, преподаватель

Елена Арсентьева, специалист по персоналу

Марина Богомолова, психолог

Нина Чесская, переводчик

Елена Ильина, педагог

Михаил Бару, литератор, химик

Равиль Хакимов, художник

Елена Ефременко, пенсионерка

Марина Константинова, журналист

Анита Луома, литсотрудник, переводчик

Ирина Эльшанская, режиссер анимационного кино

Ирина Селиверстова, журналист

Ирина Добромыслова, экономист

Александр Михин

Мария Валетина, филолог

Анастасия Захарова, экономист

Михаил Синяк, пенсионер

Егор Отрощенко, редактор, журналист

Алексей Завгородный, музыкант

Марина Глуховская, режиссер

Ян Раухвергер, художник

Екатерина Павлова, зоолог

Анастасия Титовец, биолог, дизайнер одежды

Юлия Аманова, домохозяйка

Ольга Завершинская, литературный редактор







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