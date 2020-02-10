Театр на Малой Бронной представит «Лунную Масленицу»

15 и 16 февраля в Москве на сцене ТКЗ «Дворец на Яузе» состоится премьера спектакля «Лунная Масленица» Театра на Малой Бронной в постановке Филиппа Григорьяна по пьесе Павла Пряжко.

Как сообщает сайт Театра на Малой Бронной, серия премьерных представлений продолжится 22 и 29 февраля и 15, 22, 25 и 28 марта.

Филипп Григорьян впервые вбирал для своей постановки пьесу Павла Пряжко в 2007 году, когда режиссер и драматург работали вместе в яснополянской партнерской лаборатории Михаила Угарова. Затем последовали спектакли «Третья смена» в Театре Йозефа Бойса, «Поле» в театре «Школа современной пьесы», «Чукчи» в пермском театре «Сцена-Молот», «Пушечное мясо» на фестивале «Территория».

«Мир меняется, и вместе с ним меняются и сказки. "Лунная масленица" — спектакль для семейного просмотра, сюжет которого кажется простым: дети отправляются в путь, чтобы вернуть на землю своих родителей, которые оказались в "лунном" плену. По дороге их, конечно же, ждут испытания и приключения, встречи с удивительными персонажами», — говорит Филипп Григорьян.

«Но режиссер предлагает не просто веселую сказку со счастливым концом, а выстраивает остроумную, но жесткую историю о современных молодых людях», — говорится в описании спектакля на сайте Театра на Малой Бронной.

«Лунная масленица»

Режиссер-постановщик: Филипп Григорьян

Сценография и костюмы: Филипп Григорьян и Влада Помиркованная

Консультант постановки: Илья Кухаренко

Хореограф: Анна Абалихина

Саунд-дизайнер: Андрей Борисов

Художник по свету: Сергей Васильев



Артисты: Дарья Бондаренко, Дмитрий Варшавский, Лина Веселкина, Аскар Нигамедзянов, Алла Иванцова, Максим Шуткин, Олег Кузнецов, Александр Макаров, Александр Терешко, Людмила Хмельницкая, Дмитрий Цурский.









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