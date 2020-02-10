Камерный оркестр Пермской оперы даст первый концерт

© Никита Чунтомов / Пермский театр оперы и балета

На концерте 16 февраля в Пермском театре оперы и балета будет представлен Камерный оркестр Пермской оперы (Perm Opera Chamber Orchestra).

Как сообщает пресс-служба Пермской оперы, в состав нового коллектива вошли музыканты Симфонического оркестра театра, вместе с приглашенными солистами они будут выступать на российских и зарубежных концертных площадках и фестивалях.

Художественным руководителем Камерного оркестра Пермской оперы стал Артем Абашев, главный дирижер Пермского театра оперы и балета.

«Создание Камерного оркестра Пермской оперы (название театра — неотъемлемая часть имени нового коллектива) — новый этап развития театра. С началом нынешнего сезона его Симфонический оркестр усилился бывшими участниками MusicAeterna, а также высококлассными музыкантами, приглашенными из других городов», — говорится в сообщении пресс-службы.

«В Пермском театре сформировался сильный музыкальный коллектив. Наряду с большим симфоническим мы создаем Камерный оркестр Пермской оперы, который в перспективе станет ядром второго состава, необходимого нам, в частности, для новой сцены театра, — говорит директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. — Наличие Камерного оркестра позволяет Пермской опере выходить за рамки стандартного репертуара и исполнять сложные произведения, требующие особой концентрации».

При выборе концертных программ Камерный оркестр Пермской оперы будет обращаться к партитурам самых разных композиторов и исполнять музыку, которая раньше не звучала на площадках Перми и других городов края.

В программе концерта-презентации 16 февраля «Просветленная ночь» Арнольда Шенберга, сюита для малого оркестра «Пульчинелла» Игоря Стравинского и Концерт для гобоя с оркестром ре мажор Рихарда Штрауса, для исполнения партии гобоя в котором приглашен солист Королевского оркестра Консертгебау в Амстердаме Иван Подъемов.







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