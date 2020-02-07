Надежда Кучер и Антон Батагов исполнят в «Зарядье» цикл «16+»

16 февраля в московском концернтном зале «Зарядье» прозвучит цикл песен «16+» Антона Батагова. В концерте примут участие Антон Батагов (фортепиано) и Надежда Кучер (сопрано).

Об этом сообщает сайт зала «Зарядье».

В цикле Антона Батагова девять текстов на английском языке, семь – на русском.

Из девяти английских три написаны английскими авторами XVI, XVII и XIX веков (Энн Аскью, Энн Уортон, Эмили Бронте), три — американскими XIX–XXI веков (Эмили Дикинсон, Сара Тисдейл, Майя Энджелоу), а три — переведены на английский язык с шумерского (Энхедуанна, XXIII век до н.э.), средненидерландского (Хадевейх, XIII век) и хинди (Мирабай, XVI век).

Русская поэзия представлена произведениями авторов XIX–XXI веков: Евдокии Нагродской, Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Искренко, Веры Полозковой. Один из текстов на церковнославянском языке, это перевод с греческого святой Кассии Константинопольской (IX век).

«В сочинениях, написанных в разные века и тысячелетия, речь идет, в общем-то, об одном и том же: о любви, которую женщина переживает глубоко и бескомпромиссно; о любви, где Бог и возлюбленный — одно и то же, — говорит Антон Батагов. — Женщина получила в подарок от мироздания «лунную тайну», которая может быть разрушительным оружием, но непостижимая женская природа трансформирует доминирование в самоотречение, растворяет силу в нежности, и истина обретается не в результате логических умопостроений и споров, а ощущается как естественное свободное состояние-пространство, где нет ничего, кроме любви. Именно там и происходят все наши встречи, а любые путешествия – это просто разные варианты маршрута, ведущего туда».















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