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«Форрест Гамп» выйдет в российский прокат

News_detailed_picture© «Иноекино»

13 февраля компания «Иноекино» выпускает на экраны кинотеатров 69 городов фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп». В России картина, 25-летие которой отмечалось в прошлом году, выходит в прокат впервые.

«Фильм моментально завоевал любовь зрителей по всему миру, собрав в прокате $680 млн и заняв второе место в общем чарте 1994 года. Он также стал победителем премии «Оскар» в 6 из 13 номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер", обойдя две другие культовые картины — "Криминальное чтиво" и "Побег из Шоушенка", — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино». — Спустя четверть века "Форрест Гамп" все еще позволяет зрителям испытать весь спектр эмоций и вдохновиться жизнелюбием и человечностью главного героя в исполнении великолепного Тома Хэнкса».

  • «Форрест Гамп» (Forrest Gump, США, 1994)
    Режиссер: Роберт Земекис
    Автор сценария: Эрик Рот (по роману Уинстона Грума)
    Оператор: Дон Берджесс
    Композитор: Алан Сильвестри
    В главных ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Салли Филд, Гэри Синиз

    Синопсис: Форрест Гамп — добрый мальчик с низким IQ, живущий на американском Юге. Мама учит его, что глуп тот человек, который поступает как глупец, а сам Форрест ничем не хуже остальных. С этой установкой и изрядной долей удачи он и проходит через свою насыщенную жизнь: становится звездой футбола и настольного тенниса, заканчивает колледж и воюет во Вьетнаме, получает медаль из рук президента и знакомится с Джоном Ленноном, основывает многомиллиардный бизнес и вдохновляет людей на бег. Но это все не имеет значения для Форреста: он может думать только о Дженни, подруге детства, любовь к которой хранит три десятка лет.

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2К и 4К.










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