«Форрест Гамп» выйдет в российский прокат

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13 февраля компания «Иноекино» выпускает на экраны кинотеатров 69 городов фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп». В России картина, 25-летие которой отмечалось в прошлом году, выходит в прокат впервые.
«Фильм моментально завоевал любовь зрителей по всему миру, собрав в прокате $680 млн и заняв второе место в общем чарте 1994 года. Он также стал победителем премии «Оскар» в 6 из 13 номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер", обойдя две другие культовые картины — "Криминальное чтиво" и "Побег из Шоушенка", — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино». — Спустя четверть века "Форрест Гамп" все еще позволяет зрителям испытать весь спектр эмоций и вдохновиться жизнелюбием и человечностью главного героя в исполнении великолепного Тома Хэнкса».
Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2К и 4К.
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