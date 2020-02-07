Stravinsky.online опубликует архив «Трибуны современной музыки»

На сайте Stravinsky.online началась публикация архива журнала «Трибуна современной музыки» – первого в современной России издания, целиком посвященного новой музыке.

«В течение нескольких лет с 2005 года вышло всего восемь выпусков "Трибуны", однако в них были представлены и все протагонисты новой музыки в России, и ключевые лица международной сцены — Хельмут Лахенман, Вольфганг Рим, Джон Кейдж, Янис Ксенакис, Дьердь Куртаг, Армин Келер и др. — которым был посвящен целый ряд очерков и интервью. Среди авторов журнала — Валерия Ценова, Марина Гайкович, Рауф Фархадов, Дмитрий Ухов, Михаил Дубов, современные российские композиторы», — сообщают инициаторы проекта.

Они выражают благодарность создателям «Трибуны современной музыки» Дмитрию Курляндскому и Наталье Курляндской за разрешение опубликовать архив издания, а также Антону Светличному — за предоставленные печатные экземпляры журнала.

Архив располагается в специальном разделе сайта Stravinsky.online. Там уже доступны интервью Марины Гайкович с композитором Вольфгангом Римом и набросок его творческого портрета от Марины Гайкович и Антона Сафронова. В ближайших планах публикация Интервью Пауля Штейнейзена с Хельмутом Лахенманом и статьи Дэниэла Албертсона «В поисках прекрасного» — творческого портрета Хельмута Лахенмана.

Архивариус архива «Трибуны современной музыки» на Stravinsky.online — музыковед, аспирантка Московской консерватории Кристина Агаронян.



























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