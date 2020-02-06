Премьера оперы Александра Белоусова «Книга Серафима» пройдет в Москве

Уильям Блейк. Обложка «Книги Тэль». 1789 (фрагмент) © Library of Congress

20, 21 и 22 февраля на Малой сцене Электротеатра Станиславский в Москве состоятся премьерные представления оперы «Книга Серафима» Александра Белоусова.

В новой опере Александра Белоусова («Маниозис» и «Маниозис-2», Электротеатр Станиславский) смонтированы первая пророческая поэма Уильяма Блейка «Книга Тэль» (1789) о дочери Серафима, которая в поиске причины своей тоски попадает в лоно Земли, где обнаруживает источник страдания человека, и глава «У Тихона» из романа Достоевского «Бесы», в которой главный герой, Николай Ставрогин, беседует с архиереем Тихоном, представив ему письменное свидетельство своих прошлых грехов (использован перевод на английский язык Вирджинии Вульф и Сэмюэля Котелянского).

В обоих случаях речь идет о желании. Но если Блейк лишь обнаруживает желание как источник движения человека, то Достоевский предлагает способ осознанной работы с ним.

Название «Книга Серафима» отсылает нас к имени отсутствующего рассказчика — того, чьими глазами зритель видит и слышит историю, того фантастического ветхозаветного существа, чье изображение помещает Блейк на последней странице собственноручного издания своей поэмы.











































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