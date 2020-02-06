Молодых пианистов приглашают на Grand Piano Competition

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До 15 марта открыт прием заявок на участие в III Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition, который пройдет с 30 апреля по 5 мая в Москве. Художественный руководитель конкурса — Денис Мацуев.
Заявки принимаются на сайте конкурса. Участников определит жюри посредством видеоотбора.
III Международный конкурс Grand Piano Competition пройдет на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии. С конкурсантами выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова.
Юные пианисты (до 16 лет включительно) будут соревноваться в два тура. Все участники, прошедшие отборочный тур, принимают участие в обоих турах, получая возможность выступить как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).
В конкурсе могут принимать участие лауреаты и дипломанты прошлых конкурсов Grand Piano Competition. К участию в конкурсных прослушиваниях I и II туров будет допущено не более 15 пианистов.
Выступления молодых пианистов будет оценивать международное жюри. В него войдут известные пианисты, которые в дни конкурса проведут мастер-классы.
На Grand Piano Competition не будут присуждаться первые, вторые и третьи призовые места. По итогам конкурса звание лауреата и премию в размере $5000 получат пять его участников. Один из них станет обладателем Гран-при – акустического рояля Yamaha С3Х.
Десять дипломантов конкурса получат премию в размере $1000. Кроме того, по $1000 вручат педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреатов.
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