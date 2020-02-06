Инженерный театр АХЕ готовит две премьеры

Сцена из спектакля «Бедный, бедный Гамлет» © Тая Овод

В феврале на площадке «Порох» в Петербурге пройдут премьерные представления двух новых спектаклей Инженерного театра АХЕ.

15 и 16 февраля будет представлен вечер одноактных балетов «Валы и оси».

Участники: Максим Исаев, Павел Семченко, Ник Хамов, Владимир Волков

Музыка: Денис Антонов

Художник по свету: Юрий Галкин

Авторское описание: Театр АХЕ сбрасывает с корабля истории на вал традиции свой трепет перед балетом, в три прыжка преодолевает пропасть своей узости, инженерно вскрывает сосуд с посланием, где предыдущий опыт делания застрял, как ось в горлышке бутылки подсознания, рассматривает месседж, со всех трёх сторон света, движения, звука отмеряет семь раз, плюёт через плечо, крутится на балу, воет на луну, артистично тянет резину и лезет в кузов.

На 26 и 29 февраля назначена премьера ломаного балета «Бедный, бедный Гамлет».

Постановка: Инженерный театр АХЕ

На сцене: Максим Исаев, Павел Семченко, Ник Хамов, Алексей Никонов, Гала Самойлова, Владимир Варнава, Александр Кошкидько, Игорь Устинович, Майя Натариус

Музыка: Денис Антонов

Художник по свету: Юрий Галкин

Авторское описание: Театр АХЕ в очередной раз сдувает пыль с канонического текста, с пристрастием читает по диагонали и гипотенузе «гамлета», инженерно встраивает свою версию событий и небытий в конструкцию пьесы, находит в запиленном до дыр монологе новые обертона, без оглядки пляшет на костях великого барда, а последний панк-романтик Алексей Никонов, повернув глаза вовнутрь и увидев кто вертит кем, кричит об этом со сцены.

Билеты продаются на сайте театра.















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