В школе МАРШ пройдет бесплатный интенсив с Сергеем Капковым

© Архитектурная школа МАРШ

До 5 февраля открыт прием заявок от желающих участвовать с 8 по 16 февраля в Московской архитектурной школе МАРШ в программе «Сторителлинг в городском проекте», которая поможет понять и освоить практические навыки коммуникации с разными городскими акторами. Преподаватели программы: Сергей Капков, Василий Эсманов, Виктор Горбатов, Анна Трапкова и Анастасия Колчина.

Обучение бесплатное, но количество мест ограничено. Для поступления необходимо заполнить онлайн-анкету, прикрепив к ней свое портфолио / резюме. Отбирать участников будут преподаватели и кураторы.

Курс разработан командой Центра исследований экономики культуры и городского развития Экономического факультета МГУ совместно с Архитектурной школой МАРШ.

Как сообщает сайт школы МАРШ, программа будет полезна архитекторам, урбанистам, проектным менеджерам, маркетологам в сфере девелопмента и городского развития, аналитикам городского пространства. Она нацелена на освоение ряда методик и формирование нового типа профессионала. Слушатели научатся создавать идеи новых объектов и мест, опираясь на смыслы и истории, а также презентовать их, имея в виду интересы разных заинтересованных сторон, узнают о важности триады покровитель-герой-артефакт.

Участникам, разделенным на группы, будет предложена одна из четырех заброшенных территорий в Москве для того, чтобы придумать новое содержание места в формате текстовой и визуальной истории, а также конкретной стратегии действий по запуску проекта.























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