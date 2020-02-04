Выставка Лентулова открывается в «Зарядье»

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5 февраля в Подземном музее парка «Зарядье» в Москве начнет работу выставка «#три_ Аристарх Лентулов».
«Инициатор смелых экспериментов, изменивших художественный облик ХХ века, Аристарх Лентулов был одним из основателей общества реформаторов русского искусства –– "Бубновый валет", из которого выросло множество авангардных течений. В экспозицию, представленную в "Зарядье", вошли работы художника, созданные в период его активной деятельности в объединении», — говорится в сообщении на сайте «Зарядья».
На выставке можно будет увидеть картины «Грек. Эскиз фрески» (1910), «Портрет М.П. Лентуловой в синем платье» (1913) и «Портрет М.П. Лентуловой на фоне березы» (1914–1915).
«Главный принцип полотен Лентулова этого периода, определенный им самим — цветодинамика. Архитектурные пейзажи, портреты, натюрморты пронизывает активное движение цвета», — отмечают организаторы выставки.
На ней также будут представлены архивные материалы, рассказывающие о жизни Аристарха Лентулова и периодах его творчества, и живописные пейзажи правнука художника — Федора Лентулова.
Выставка «#три_ Аристарх Лентулов» в Подземном музее «Зарядья» продлится до 16 февраля.
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