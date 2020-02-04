Установлен новый рекорд российского проката

Кадр из фильма «Холоп» © «Централ Партнершип»

3 февраля сборы от проката комедии Клима Шипенко «Холоп» в кинотеатрах России и стран СНГ достигли 3 млрд 44,2 млн рублей, превысив прежний рекорд, установленный в 2018 году спортивной драмой «Движение вверх» — 3 млрд 43,7 млн рублей. Таким образом, «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ.

Об этом сообщает kinobusiness.com, отмечая, что по числу зрителей «Холоп» (11,58 млн) пока уступает «Движению вверх» (12,44 млн).

На экраны кинотеатров России и СНГ фильм «Холоп» вышел 26 декабря 2019 года и уже к 7 января стал самой кассовой комедией в истории российского проката. 12 января 2020 года «Холоп» обогнал по сборам военно-приключенческий боевик «Т-34», занимавший второе место в списке самых кассовых фильмов отечественного производства.

Абсолютный рекорд по кассовым сборам в России и СНГ принадлежит фильму Джеймса Кэмерона «Аватар» — 3 млрд 639,5 млн рублей.

«Холоп» пользуется популярностью за границей. По сведениям прокатчика фильма, кинокомпании «Централ Партнершип», его международные сборы в конце января превысили $1 млн. При этом картина Клима Шипенко стала самым кассовым российским фильмом, когда-либо выходившим на экраны в Германии.

Производством фильма «Холоп» занимались продюсерская студия YBW Films, кинокомпания МЕМ Cinema, группы компаний ГПМ КИТ при участии телеканала «Россия 1» и при поддержке телеканала «Супер».

В в главных ролях в картине снялись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому мажору, который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.







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