Установлен новый рекорд российского проката

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3 февраля сборы от проката комедии Клима Шипенко «Холоп» в кинотеатрах России и стран СНГ достигли 3 млрд 44,2 млн рублей, превысив прежний рекорд, установленный в 2018 году спортивной драмой «Движение вверх» — 3 млрд 43,7 млн рублей. Таким образом, «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ.
Об этом сообщает kinobusiness.com, отмечая, что по числу зрителей «Холоп» (11,58 млн) пока уступает «Движению вверх» (12,44 млн).
На экраны кинотеатров России и СНГ фильм «Холоп» вышел 26 декабря 2019 года и уже к 7 января стал самой кассовой комедией в истории российского проката. 12 января 2020 года «Холоп» обогнал по сборам военно-приключенческий боевик «Т-34», занимавший второе место в списке самых кассовых фильмов отечественного производства.
Абсолютный рекорд по кассовым сборам в России и СНГ принадлежит фильму Джеймса Кэмерона «Аватар» — 3 млрд 639,5 млн рублей.
«Холоп» пользуется популярностью за границей. По сведениям прокатчика фильма, кинокомпании «Централ Партнершип», его международные сборы в конце января превысили $1 млн. При этом картина Клима Шипенко стала самым кассовым российским фильмом, когда-либо выходившим на экраны в Германии.
Производством фильма «Холоп» занимались продюсерская студия YBW Films, кинокомпания МЕМ Cinema, группы компаний ГПМ КИТ при участии телеканала «Россия 1» и при поддержке телеканала «Супер».
В в главных ролях в картине снялись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому мажору, который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.
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